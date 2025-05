Il 6 maggio 2025 segna una data significativa per l’Italia: il suo “Overshoot Day”. Questo termine, tradotto come “Giorno del Sovrasfruttamento delle Risorse”, indica il momento in cui il nostro Paese ha esaurito le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. Da questo giorno in poi, ogni consumo di risorse rappresenta un debito ecologico nei confronti del Pianeta. È un campanello d’allarme che ci invita a riflettere sul nostro stile di vita e sulle scelte quotidiane che determinano l’impronta ecologica nazionale.

L’impronta ecologica dell’Italia: un consumo oltre i limiti

L’Italia presenta un’impronta ecologica pro capite di 4 ettari globali (gha), mentre la biocapacità disponibile è di 1 gha. Questo significa che ogni cittadino italiano consuma risorse naturali quattro volte superiori a quelle che il nostro ecosistema è in grado di rigenerare. Se tutti i Paesi del mondo adottassero lo stesso modello di consumo, sarebbero necessari oltre 4 Pianeti Terra per soddisfare la domanda globale.

Le principali cause di questo squilibrio sono legate ai settori dell’alimentazione e dei trasporti. L’alimentazione, in particolare, rappresenta una delle voci più pesanti dell’impronta ecologica italiana. La dieta ricca di carne e l’elevato consumo di prodotti ad alto impatto ambientale contribuiscono significativamente al sovrasfruttamento delle risorse naturali.

Il ruolo dei trasporti nel sovrasfruttamento delle risorse

Il settore dei trasporti è un altro fattore determinante nell’elevata impronta ecologica italiana. L’uso massiccio di automobili private, spesso alimentate da combustibili fossili, aumenta le emissioni di gas serra e contribuisce al cambiamento climatico. La dipendenza da mezzi di trasporto ad alto impatto ambientale mostra la necessità di una transizione verso forme di mobilità più sostenibili, come i trasporti pubblici, la mobilità elettrica e la promozione della ciclabilità.







Spreco alimentare

In Italia, si stima che vengano sprecati circa 1,5 miliardi di chili di cibo all’anno, con un impatto economico di quasi 7,5 miliardi di euro. La frutta è l’alimento più sprecato, seguito da pane, aglio, cipolle e tuberi. Questo spreco non solo rappresenta una perdita economica, ma comporta anche un dispendio energetico inutile e un aumento dei rifiuti.

Per contrastare questo fenomeno, è fondamentale promuovere una cultura del consumo responsabile. Iniziative come i mercati contadini a chilometro zero, la sensibilizzazione attraverso campagne di educazione alimentare e l’adozione di pratiche quotidiane come la cucina degli avanzi e l’uso della doggy bag nei ristoranti possono contribuire a ridurre lo spreco alimentare e, di conseguenza, l’impronta ecologica nazionale.

Il sovrasfruttamento delle risorse naturali ha conseguenze dirette e indirette sull’ambiente e sulla società. L’eccessivo consumo di risorse porta alla perdita di biodiversità, alla deforestazione, all’erosione del suolo e all’accumulo di anidride carbonica nell’atmosfera. Questi fenomeni sono alla base del cambiamento climatico, che si manifesta in eventi meteorologici estremi, innalzamento del livello del mare e alterazioni degli ecosistemi.

Inoltre, il debito ecologico accumulato genera disuguaglianze sociali. I Paesi che consumano oltre i propri limiti ecologici spesso scaricano le conseguenze del loro stile di vita insostenibile su territori più vulnerabili, aumentando le disparità globali e mettendo a rischio la sicurezza alimentare e le risorse idriche per le generazioni future.

Sostenibilità condivisa

Per invertire la tendenza e posticipare l’Overshoot Day, è necessario adottare politiche e comportamenti orientati alla sostenibilità. A livello individuale, è possibile ridurre l’impronta ecologica attraverso scelte consapevoli, come l’adozione di diete più sostenibili, l’uso di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e la riduzione dello spreco alimentare.

A livello collettivo, è fondamentale investire in energie rinnovabili, promuovere l’efficienza energetica e sostenere l’economia circolare. Politiche pubbliche che incentivano la mobilità sostenibile, la gestione responsabile delle risorse e la tutela degli ecosistemi sono essenziali per costruire un futuro in cui il consumo di risorse sia in equilibrio con la capacità di rigenerazione del Pianeta.

Patricia Iori