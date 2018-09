Overtourism: un problema globale in crescita

Overtourism: letteralmente sovraffollamento turistico. E’ il fenomeno secondo cui una destinazione popolare o una particolare città viene invasa dai turisti in modo insostenibile. Sin dal suo inizio, il turismo è stato considerato un’attività benigna. Ciò non sorprende. Ha portato ricchezza nelle comunità rurali dimenticate, ha attutito il colpo di incidenti finanziari, ha conservato specie in pericolo di estinzione. Oltre ad aver ripristinato città storiche in rovina. I potenziali benefici del turismo sono chiari.

Ciò nonostante, l’errore è pensare che possa solo portare bene. Molti di noi non credono a questo mito e ne parlano da decenni. Le varie preoccupazioni sono state archiviate, fino a poco tempo fa. Nell’estate 2017, i media e l’industria dei viaggi hanno finalmente iniziato a volgere lo sguardo sugli impatti negativi dell’industria turistica. Rafat Ali, CEO e fondatore di Skift, parlava di overtourism nella nota introduttiva di un articolo. Nell’agosto del 2016. Articolo dedicato all’impatto del turismo di massa in Islanda.









Pertanto è evidente che non si tratti di un nuovo problema, tanto è vero che vi sono state già diverse proteste contro. Tuttavia, mentre il termine stesso è stato coniato nel 2012, non ha raggiunto i titoli dei giornali fino all’estate del 2017. Ciò non è dovuto all’aumento del numero di turisti, che non era stato particolarmente drammatico. Ma al fatto che nel 2017 vi è stato un improvviso contraccolpo dei residenti locali. E non era mai accaduto su larga scala.

Barcellona, in particolare, è al centro di queste crescenti preoccupazioni. Soprattutto durante i periodi vacanzieri di punta. Infatti, l’Osservatorio del Turismo a Barcellona stima che ci siano stati 30 milioni di visitatori nel 2017. Tenendo presente un incremento della popolazione pari allo 0,9%. Difatti, secondo i dati statistici e l’analisi della popolazione del Dipartimento di statistica del Comune di Barcellona, si attestano a 1.625.137 gli abitanti registrati il 1 ° gennaio 2017.

Il problema della sostenibilità del turismo di massa

Definiamo l’ overtourism come l’eccessiva crescita dei visitatori che porta al sovraffollamento nelle aree in cui i residenti subiscono le conseguenze. Dei picchi temporanei e stagionali del turismo che hanno imposto cambiamenti permanenti al loro stile di vita, all’accesso ai servizi e al benessere generale.

La questione è estremamente complessa ma spesso semplificata. Oltretutto, è un problema esteso a livello globale. Il termine Overtourism rimanda al tema della sostenibilità dello sviluppo economico e nello specifico del settore turistico. L’affermazione è che l’ overtourism rischia di sconvolgere la vita dei residenti e di trasformare i centri storici, facendo perdere loro identità ed unicità.

Molte delle destinazioni dove l’overtourism ha raggiunto proporzioni dirompenti sono: Palma di Maiorca, Parigi. Venezia, Dubrovnik, Berlino, Bali e Reykjavik. Recentemente, le autorità tailandesi sono state costrette ad agire quando il numero eccessivo di turisti alla Maya Bay (spiaggia resa famosa dal film di Danny Boyle The Beach) ha provocato danni ambientali sconvolgenti.

Le cose sono aggravate dal fatto che le destinazioni chiave sono per lo più impreparate a gestire l’ overtourism. Secondo il sociologo italiano Marco d’Eramo, nel 1950 solo 15 destinazioni erano visitate dal 98% dei turisti internazionali, mentre nel 2007 erano scese al 57%. Ciò indica la rapida espansione del turismo globale oltre le destinazioni stabilite.









Chiaramente, il turismo porta posti di lavoro, investimenti e benefici economici alle destinazioni. Ma l’overtourism si verifica quando l’espansione del turismo non riesce a riconoscere che vi sono dei limiti. I governi locali e le autorità di pianificazione finora sono stati incapaci di affrontare l’enorme influenza della catena turistica globale. Ciò ha portato a una diffusa ” fobia turistica “. Descritta per la prima volta da Manuel Delgado più di un decennio fa come un misto di ripudio, sfiducia e disprezzo per i turisti.

Trattare con l’ overtourism

Trattare con l’overtourism deve ora essere una priorità. Anche se, nonostante i crescenti urli di protesta, la promozione turistica dura – orde insostenibili di turisti continuano a invadere città, spiagge e altre meraviglie naturali. Gestire il flusso dei turisti sembra un compito improbabile e sgradito.

Alcune città hanno adottato misure drastiche per limitare gli effetti del sovra-turismo. Tra cui l’introduzione di disposizioni fiscali nuove o rivisitate multe legate a nuove leggi locali e il “demarketing”. In base al quale le destinazioni si concentrano sull’attrarre meno turisti ad alto dispendio e basso impatto , piuttosto che grandi gruppi.

E’ una linea sottile da percorrere. Se gli arrivi di turisti verso una destinazione si riducono improvvisamente e in modo drammatico, probabilmente avranno ripercussioni economiche considerevoli per coloro che si affidano a loro. Overtourism è una responsabilità condivisa. Gli amministratori cittadini e i gestori di destinazione devono riconoscere che ci sono limiti definiti per la crescita .

Dare priorità al benessere dei residenti locali al di sopra delle esigenze della catena di approvvigionamento del turismo globale è vitale. È necessario dare la massima considerazione per garantire che il livello di visita rientri nella capacità di una destinazione.

Anche la catena di approvvigionamento del turismo globale ha una grande responsabilità. Deve garantire che lo sviluppo del prodotto raggiunga un equilibrio tra l’esperienza turistica ottimale e un beneficio locale commisurato. I turisti devono anche fare la loro parte facendo scelte di viaggio che sono sensibili ai luoghi che visitano e quelli che vivono dentro e intorno a loro.









Il turismo dovrebbe far parte del più ampio sistema di gestione delle destinazioni, che deve anche considerare il trasporto e la mobilità, la conservazione degli spazi pubblici, l’economia locale e l’alloggio, oltre ad altri aspetti della vita quotidiana. Ricerca, pianificazione e un dialogo serrato e continuo tra amministratori della città, industria del turismo, gruppi della società civile e residenti locali sono essenziali.

Forse l’ overtourism è un sintomo dell’era attuale di ricchezza senza precedenti e dell’ipermobilità, una conseguenza del tardo capitalismo. E’ necessario ripensare con urgenza al modo in cui le città si stanno evolvendo per sostenere i diritti dei loro residenti.

Felicia Bruscino