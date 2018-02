Sono passati quasi due anni dall’esordio sul mercato videoludico di Overwatch. In un tempo relativamente breve, lo sparatutto di Blizzard ha influenzato il panorama degli shooter in modi imprevedibili. Infatti, se da una parte ha dato nuova linfa al genere introducendo un sistema in cui eroi in stile MOBA sostituiscono le classi generiche tipiche degli sparatutto, dall’altra ha stabilito una sorta di monopolio in cui tutti i giochi simili usciti in questo periodo sono stati schiacciati dalla sua supremazia.

Quello a cui ha attinto Overwatch, così come molti altri titoli di questo periodo, è l’esplosione del genere MOBA. Si è pensato, in poche parole, di integrare una moltitudine di eroi con abilità esclusive in uno sparatutto in prima persona. Tuttavia, è a questo punto evidente che si tratta di un mercato che, in poco più di tre anni, si è completamente saturato.

A farne le spese, proprio in questi giorni, sono stati Gigantic e Paragon. Il primo è un titolo indie di Motiga, casa di sviluppo che grazie al supporto di Microsoft è riuscita a sviluppare un ottimo MOBA in terza persona con meccaniche sparatutto.

Il problema è che lo sviluppo di Gigantic è stato particolarmente lungo, tanto da spingere Microsoft ad abbandonare il progetto. Come se non bastasse, anche dopo l’uscita, quest’estate, tutte le risorse sono state concentrate nella creazione di nuovi contenuti, senza preoccuparsi di bilanciare gli eroi, né tantomeno di occuparsi dei bug ancora presenti nel gioco.

Un equilibrio difficile da raggiungere, certamente, ma un gioco che viene pubblicizzato come competitivo non può permettersi di avere problemi di bilanciamento o addirittura imprecisioni nell’input e nel targeting. Soprattutto se si viene paragonati a Overwatch. Anche Paragon di Epic Games ha sofferto di uno sviluppo incostante e di problematiche di game design.

Paragon rappresentava un tentativo di integrare in forma 3D tutte le meccaniche di un MOBA, ed è forse il titolo che ci è riuscito meglio. E, probabilmente, questo è stato uno dei suoi principali difetti, agli occhi dei giocatori. In effetti durante la beta molti si sono lamentati della lunghezza delle partite, della difficoltà nel gestire una mappa così ampia e del complicato sistema di carte con cui potenziare i personaggi.

Tutti elementi che rendevano Paragon unico nel suo genere. Eppure Epic Games ha ceduto ed ha man mano modificato tutti questi aspetti, finendo col semplificare esageratamente il gioco. Un peccato, visto che a livello grafico e di character design il team aveva fatto un lavoro eccelso.

Va detto, comunque, che la chiusura di Paragon va vista anche come conseguenza del successo di Fortnite. Altro titolo con cui Epic Games sta sfruttando al meglio il nuovo trend di sparatutto a eliminazione lanciato da PlayerUnkown’s Battlegrounds. È chiaro insomma che Epic Games abbia preferito concentrare le sue risorse sul prodotto che gli dà maggiori garanzie. E anche maggiori introiti.

La prima vera vittima: Battleborn.

Molto prima dei giochi discussi, il primo titolo a soffrire il paragone con Overwatch è stato Battleborn di Gearbox. Non stiamo parlando di un gioco indie stavolta, ma del prodotto di una casa di sviluppo che veniva dal successo di Borderlands e dei suoi sequel.

Che cosa è andato storto quindi? Il problema è stato proprio quello di lanciare il gioco in contemporanea all’inizio della beta di Overwatch. Quando sono uscite le prime informazioni sul gioco di Blizzard, Gearbox aveva già annunciato Battleborn con tanto di data di lancio.

Era troppo tardi per un cambio di rotta tale da rendere possibile evitare questo scontro tra titani. Uno scontro che Battleborn ha perso malamente. I motivi sono stati molteplici, primo fra tutti un costo esagerato e superiore a quello di Overwatch. Ancora peggio se si considera che i potenziamenti per i personaggi si ottenevano tramite un sistema di loot box che oggi avrebbe fatto urlare allo scandalo.

A tutto questo va aggiunto l’approccio al game design scelto da Gearbox, con molti elementi dei MOBA, level up e modalità di gioco particolari. Scelte che ne hanno complicato il gameplay, allontanando buona parte dei potenziali giocatori. Un problema ricorrente, come visto negli altri titoli analizzati.









Overwatch ha avuto la meglio soprattutto per la sua immediatezza.

Si tratta di un punto focale. Overwatch è riuscito, diversamente dagli altri titoli citati, a integrare nello sparatutto in prima persona elementi dei MOBA, senza per questo appesantire il gameplay. Quello che è successo a Battleborn sarebbe dovuto essere da monito per il futuro, ma così non è stato.

Anche se, diversamente dagli altri titoli citati, Battleborn è ancora aperto. Semplicemente, danneggiato da un modello di business e da scelte di game design sbagliate, Gearbox è stato costretto a trasformarlo in un free-to-play che è diventato una sorta di terra di nessuno in cui l’attesa di una partita multiplayer può superare tranquillamente mezz’ora.

L’unico gioco simil-Overwatch a riuscire a ritagliarsi un suo spazio sul mercato è stato Paladins. Accusato da molti di aver letteralmente copiato dal suo rivale, visto che in beta il gioco era completamente diverso, Paladins ha comunque mantenuto una sua identità ed è riuscito a conquistare una fetta di pubblico non indifferente.

Sicuramente parte di questo successo è dovuto all’essere un titolo free-to-play. Tuttavia, Paladins ha avuto anche il merito di aver creato un gameplay più lento e strategico, con una maggiore enfasi sulla personalizzazione degli eroi tramite l’uso di carte che ne modificano le abilità.

Molti altri titoli hanno subito la concorrenza di Overwatch in modo devastante. Basti pensare a Lawbreakers, Dirty Bomb e lo stesso Team Fortress 2, il cui numero di giocatori è calato rispetto al passato. Di sicuro il mercato dei cosiddetti “hero shooter” è ormai saturo, e la direzione presa da titoli come PlayerUnknown’s Battlegrounds è il passo giusto in un’evoluzione del genere destinata a continuare inesorabilmente.

Roberto Maselli