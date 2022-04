Pablo Picasso: creatore e distruttore

Il tumulto emotivo dietro il periodo blu di Pablo Picasso, gli anni dal 1901 fino alla metà del 1904, il periodo in cui Pablo Picasso iniziò la sua era di oscurità. Predicato dalla morte suicida del suo amico ritrattista, il pittore e poeta Carles Casagemas, le sfumature del blu iniziarono a dominare le sue tele. Picasso lottò contro i suoi demoni per creare, nonostante le sue misere condizioni di vita e di lavoro.

La trascendenza di Picasso non si esaurisce nella fondazione del Cubismo, una corrente rivoluzionaria che rompe definitivamente con la rappresentazione tradizionale eliminando la prospettiva e il punto di vista unico. Durante la sua lunga carriera, Pablo Picasso ha esplorato incessantemente nuove strade e influenzato tutte le sfaccettature dell’arte del XX secolo, incarnando come nessun altro l’irrequietezza e la ricettività dell’artista contemporaneo. La sua totale dedizione al lavoro creativo e la sua personalità vitale, invece, non lo avrebbero mai allontanato dai problemi del suo tempo; uno dei suoi capolavori, Guernica (1937), è la migliore illustrazione del suo status di artista impegnato.

Figlio dell’artista anche José Ruiz Blasco, nel 1895 si trasferì con la famiglia a Barcellona. D​​​dove il giovane pittore si circondò di un gruppo di artisti e scrittori. Tra cui i pittori Ramón Casas e Santiago Rusiñol, con i quali era solito incontrarsi .al caffe Els Quatre Gats. Fedele alle sue radici e ai suoi affetti, è proprio nella sala delle rappresentazioni teatrali di Els Quatre Gats che Picasso allestisce la sua prima mostra personale. Inaugurata il primo febbraio 1900.

Tra il 1901 e il 1904 Pablo Picasso alterna la sua residenza tra Madrid, Barcellona e Parigi. Mentre la sua pittura entra nel cosiddetto periodo blu, fortemente influenzato dal simbolismo. Nella primavera del 1904 Picasso decise di trasferirsi definitivamente a Parigi e di stabilirsi in uno studio sulle rive della Senna.









Così, un giovanissimo Picasso entra nel mondo stimolante della Boemia francese a Parigi nel 1900. L’ambiente vibrante, brillante, ricco di esperienze sensoriali ed eccessi, gli permette di avviare una rottura con l’accademismo. Sedotto dai contatti con le correnti d’avanguardia, Picasso si tuffa nel mondo della sperimentazione.

Il rifiuto della rigidità lo conduce in uno spazio di stimolazione intellettuale, dove approfondisce, in modo particolare, il realismo sociale. Entra nello studio (mai rigido o inflessibile, ma impeccabile) dell’essenza umana in tutta la sua complessità.

Nella capitale francese fece amicizia, tra gli altri, con i poeti Guillaume Apollinaire e Max Jacob e con il drammaturgo André Salmon. Intanto la sua pittura subisce una nuova evoluzione, caratterizzata da una tavolozza cromatica tendente alla terra e ai colori rosa (periodo rosa). Poco dopo l’arrivo a Parigi, entra in contatto con personalità periferiche del mondo artistico e bohémien. Come i fratelli americani Leo e Gertrude Stein. O quello che sarà per sempre il suo mercante, Daniel-Henry Kahnweiler.

Picasso fu un artista molto prolifico e nel corso della sua carriera esplorò stili diversi, saltando dall’uno all’altro, ma eseguendoli con totale maestria. Maestria che lo avrebbe portato a posizionarsi come uno dei migliori artisti della storia. Alcuni periodi della sua opera erano rappresentati da un unico colore, come nel caso del periodo blu e del periodo rosa. Ma quali furono le ragioni che spinsero Picasso a dipingere in blu dal 1901 al 1904?

Morte, depressione, povertà e pessimismo: le ragioni del doloroso Periodo Blu di Pablo Picasso

La principale fu la tristezza causata dal suicidio del suo migliore amico Carlos Casagemas. Pittore e poeta. Dopo la morte dell’amico, Pablo Picasso inizierà una sorta di pellegrinaggio, immerso in uno stato di profonda empatia per la povertà, la solitudine, l’emarginazione. Come anche la miseria umana, latente in alcune zone depresse delle sue due città adottive: Parigi e Barcellona.

Come una forma di condanna autoimposta per espiare il suo dolore, e forse anche la sua colpa. Tra il 1902 e il 1903 l’artista sperimenterà la povertà sulla propria pelle.

Pablo diventa un “personaggio”, odiato e amato. Il ruolo dell’artista maledetto per un po’ lo soddisfa. Ma alla fine dell’estate 1900, soffocato dall’ “ambiente” che lo circonda, prende un treno per Parigi. Si stabilisce a Montmartre, ospite del pittore barcellonese Isidro Nonell, e incontra molti dei suoi compatrioti. Tra i quali Pedro Manyac, mercante di quadri che gli offre 150 franchi al mese in cambio della sua produzione.

La somma è discreta e permette a Pablo Picasso di vivere qualche mese a Parigi senza troppe preoccupazioni. Nonostante le importanti amicizie che stringe in questi anni, non vive momenti facili dal punto di vista economico. Intanto conosce una ragazza della sua età: Fernande Olivier, che ritrae in moltissimi suoi quadri.

Il clima parigino, e più specificamente quello di Montmartre, ha una profonda influenza. In particolare Picasso rimane colpito da Toulouse-Lautrec, a cui si ispira per alcune opere di quel periodo.

Alla fine dello stesso anno torna in Spagna forte di questa esperienza. Soggiorna a Malaga, poi trascorre qualche mese a Madrid, dove collabora alla realizzazione di una nuova rivista “Artejoven“. Pubblicata dal catalano Francisco de Asis Soler. (Picasso illustra quasi interamente il primo numero con scene caricaturali di vita notturna).

Nel febbraio del 1901 riceve però una terribile notizia: l’amico Casagemas si è suicidato per un dispiacere d’amore. L’evento colpisce profondamente Picasso, segnando a lungo la sua vita e la sua arte. Riparte per Parigi: questa volta vi torna per allestire una mostra presso l’influente mercante Ambroise Vollard.

La morte del suo caro amico lo segnò profondamente e servì da catalizzatore per una serie di tele che iniziò subito dopo. Ognuna caratterizzata da colori freddi: blu malinconici, grigi scuri e verdi malaticci. Uno dei primi che realizzò, La morte di Casagemas (1901), “risponde”al suicidio di Casagemas.

Sebbene Picasso sia arrivato a Parigi in un momento in cui la capitale francese era in un periodo di grande prosperità economica e progresso culturale, soffriva di estrema povertà. All’inizio del 1901, non aveva ancora trovato una voce artistica unica, né aveva venduto abbastanza lavori per mantenersi. Insieme, queste crisi turbano Pablo Picasso.

Freddo e disperazione: nel 1903, quando produsse la maggior parte delle sue opere del periodo blu, Picasso di fronte a un cupo inverno non aveva altra scelta che tenersi al caldo o morire. Una notte, per mantenere l’appartamento caldo, bruciò gran parte delle sue opere d’arte.

Il periodo blu di Pablo Picasso si riferisce a una serie di dipinti in cui domina il colore blu e che dipinse tra il 1901 e il 1904. Il periodo blu è una meravigliosa espressione di sottigliezza poetica e malinconia personale e contribuisce al passaggio dello stile di Picasso dal classicismo all’astratto arte.





Come uno dei fondatori dell’arte astratta moderna, Pablo Picasso è generalmente associato al cubismo e agli stili correlati che sono prevalentemente astratti. È quindi essenziale rendersi conto che all’epoca del periodo blu di Picasso, l’arte astratta come la conosciamo oggi non esisteva ancora. A vent’anni Pablo Picasso era un abile pittore classicista, ma come molti giovani artisti del suo tempo, era insoddisfatto dei dogmi dell’arte tradizionale.

Predecessori come Cézanne e gli impressionisti avevano mostrato come le deviazioni dal classicismo potessero sfociare in un linguaggio visivo più diretto. E in larga misura Picasso e i suoi contemporanei stavano vivendo lo shock di un’eruzione artistica chiamata Vincent Van Gogh, che ha scaraventato un mondo artistico stupito nel 20° secolo e verso l’arte astratta.

Ispirato da una tradizione che era diventata sospettosa del classicismo, il periodo blu segna la fine di uno sviluppo in cui il giovane Pablo Picasso sta cercando di formulare i suoi mezzi pittorici che risolvono i problemi e i limiti del classicismo e culmineranno infine nel cubismo e nel primo passi verso l’arte astratta moderna.

Sul piano emotivo, malinconia e rassegnazione caratterizzano al meglio il periodo blu di Picasso. Quando l’amico intimo di Picasso, Carlos Casagemas, si suicida, il trauma di Picasso trova espressione in una serie di dipinti profondamente sentimentali che comprendono il suo periodo blu.

L’uso monocromatico del blu era abbastanza standard nella pittura simbolista dell’Europa occidentale, spesso correlato a rappresentazioni di malinconia o disperazione. Le figure nelle sue opere erano spesso raffigurate come emarginati di tipo boemo. La vita che lo stesso Picasso conduceva, povero e lontano dalla sua famiglia. Alcuni esempi dei suoi soggetti includevano mendicanti, prostitute, disabili, artisti circensi e alcuni dei suoi amici squattrinati.

Periodo blu, è opinione diffusa che le origini fossero molto più complesse e legate agli obiettivi artistici di Picasso. In quanto il blu era ricco di associazioni e uno dei preferiti da molti artisti dell’epoca.

La maggior parte degli storici e dei critici concorderebbe sul fatto che il dipinto chiave di questo periodo fosse La Vie. L’opera contiene un profondo senso di malinconia e ha suscitato più mistificazione di qualsiasi altro lavoro giovanile di questo artista.

Gli studiosi concordano sul fatto che il dipinto sia inequivocabilmente allegorico e gli studiosi ritengono che questo particolare argomento possa fare riferimento alle responsabilità della vita quotidiana, all’incompatibilità dell’amore sessuale e alle lotte dietro la creatività artistica. La prospettiva pessimistica è ulteriormente affascinata dall’uso dei toni freddi, cupi e blu.

Alcune persone credono che, per natura, l’uomo associ i colori alle emozioni, il colore blu è associato alla malinconia. Nella cultura anglosassone il blu è ancora interpretato come tale e così era in Francia nell’Ottocento quando il colore blu era particolarmente di moda tra gli artisti e il grande pubblico. Nell’iconografia cristiana il blu rappresenta il divino e in un senso un po’ più secolare (non religioso) rappresenta il soprannaturale oltre che l’erotico.

