Un pacemaker temporaneo che si dissolve nel corpo

La notizia arriva dalla Northwestrn University, mentre la ricerca è stata pubblicata su Nature Biotechnology, è stato realizzato un pacemaker temporaneo in materiale biologico che si dissolve nel corpo dell’ospite.

Come tutti sanno il pacemaker è un apparecchio che serve ad aiutare un cuore che non ce la fa da solo, per fortuna non sempre questa è una condizione permanente, esistono diversi casi in cui il cuore ha bisogno di questo aiuto solo per un certo periodo, a volte anche breve. Ad esempio: dopo un’operazione a cuore aperto, dopo un infarto o recuperando da un overdose. La procedura corrente in questi casi in cui necessita di un aiuto per un periodo che va dai 3 ai 7 giorni ovviamente non è impiantare un pacemaker (come quello in foto) all’interno del paziente ma suturarne solo gli elettrodi sul cuore mentre l’apparecchio è all’esterno, ciò non toglie che anche se raramente possono esserci dei problemi, problemi igienici, problemi col piombo a contatto con la pelle. Il device studiato alla Northwestern University è morbido, non contiene piombo ma solo materiali biocompatibili, gli elettrodi devono solo essere appoggiati sulla superficie del cuore ed è attivabile remotamente. In poche settimane il pacemaker temporaneo si dissolve da solo (su Youtube un video del dispositivo e di come degrada nel tempo), quindi anche se i problemi di cui sopra non sono comuni come minimo evita la procedura chirurgica di rimozione. Il laboratorio diretto dal professor John A. Rogers ha realizzato il device, Rogers è un ingegnere non un medico, per la parte medica co-autore della ricerca è il dr. Rishi Arora, cardiologo, con loro ha collaborato Igor Efimov, professore di ingegneria biomedica. Il laboratorio di Rogers si occupa di questa nuova branca della medicina dei dispositivi temporanei e biocompatibili che poi si dissolvono da una decade, in precedenza avevano realizzato un dispositivo che accelera la rigenerazione dei nervi. Ora per quanto riguarda il prototipo di pacemaker temporaneo l’obiettivo per il prossimo passo è far si che sia possibile impiantare questi elettrodi passando da una vena in un braccio o una gamba.

Roberto Todini