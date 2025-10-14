Gli studenti italiani, pur faticando in alcune discipline fondamentali, sembrano mostrare una sorprendente padronanza del digitale. È quanto emerso dall’analisi dei primi risultati della nuova prova sperimentale Invalsi, dedicata interamente alla valutazione delle competenze digitali degli alunni, e somministrata per la prima volta nel 2025 agli studenti del secondo anno della scuola superiore (Grado 10).

Il test, progettato sulla base del quadro europeo DigComp 2.2 – lo standard di riferimento dell’Unione Europea per le competenze digitali dei cittadini – ha voluto misurare l’effettiva capacità degli studenti di interagire in modo consapevole, critico e produttivo con l’ambiente digitale. Un obiettivo quanto mai attuale, in un’epoca in cui l’alfabetizzazione digitale è divenuta una competenza chiave non solo per il mondo del lavoro, ma anche per l’esercizio della cittadinanza attiva e per il pieno accesso ai diritti civili e sociali.

Oltre il semplice utilizzo: studenti consapevoli e attivi nel digitale

Contrariamente alla narrazione comune che descrive i giovani come vittime passive del “doomscrolling” – il consumo compulsivo e passivo di contenuti online, spesso negativi – i dati raccontano una realtà ben più articolata. Secondo quanto riportato dal portale Skuola.net, che ha analizzato in dettaglio i risultati della prova, oltre l’80% degli studenti coinvolti dimostra di sapersi orientare con padronanza tra le piattaforme digitali, muovendosi tra motori di ricerca e social media non solo per scopi ludici o relazionali, ma anche per creare contenuti, tutelare i propri dati personali e costruire consapevolmente la propria identità online.

Si tratta di una competenza complessa che non si limita alla semplice dimestichezza con la tecnologia. Essa implica, piuttosto, una forma avanzata di alfabetizzazione digitale, in grado di integrare aspetti tecnici, sociali ed etici. In particolare, la capacità di proteggere i propri dati personali e di riflettere criticamente sull’identità digitale rappresentano competenze fondamentali in un contesto in cui la privacy è continuamente messa a rischio e la reputazione online può avere ripercussioni anche nella vita reale.







La nuova prova Invalsi

L’introduzione di una prova Invalsi focalizzata sulle competenze digitali segna un’importante svolta nell’approccio valutativo della scuola italiana. Tradizionalmente concentrati sulle materie di base – italiano, matematica e inglese – i test Invalsi vengono spesso associati a una visione piuttosto rigida del sapere scolastico. L’inserimento di un modulo sperimentale dedicato al digitale rompe questo schema, riconoscendo esplicitamente il valore delle competenze trasversali nel percorso formativo degli studenti.

La scelta di utilizzare il framework DigComp 2.2 come base per l’elaborazione delle prove non è casuale. Il quadro di riferimento europeo definisce le competenze digitali come un insieme articolato di conoscenze, abilità e attitudini che consentono di utilizzare in modo sicuro, critico e responsabile le tecnologie digitali per l’apprendimento, il lavoro e la partecipazione alla società. Tra le cinque aree individuate dal framework vi sono: alfabetizzazione su informazioni e dati, comunicazione e collaborazione, creazione di contenuti digitali, sicurezza e problem solving. La prova Invalsi sperimentale del 2025 ha cercato di esplorare ciascuna di queste dimensioni attraverso quesiti pratici e contestualizzati, in grado di restituire una fotografia più realistica delle competenze degli studenti.

Un’alfabetizzazione digitale che guarda al futuro

Il successo di questa prima edizione sperimentale suggerisce che l’introduzione stabile della prova potrebbe rappresentare un punto di svolta nel sistema educativo italiano. La scuola, del resto, non può più ignorare il ruolo pervasivo del digitale nella vita quotidiana dei ragazzi. Dalla gestione di un profilo social alla creazione di contenuti multimediali, fino alla valutazione critica delle fonti d’informazione, le competenze digitali sono oggi centrali tanto per l’apprendimento quanto per la cittadinanza.

È evidente, però, che la responsabilità dell’educazione digitale non può ricadere esclusivamente sugli studenti. Occorre che anche il corpo docente sia adeguatamente formato, affinché possa guidare gli alunni in un uso consapevole delle tecnologie. Inoltre, è fondamentale che le infrastrutture scolastiche siano all’altezza del compito: connessioni stabili, dispositivi aggiornati, piattaforme didattiche efficaci sono requisiti imprescindibili per una scuola che voglia davvero parlare la lingua del presente.

Un risultato promettente ma da leggere con cautela

Nonostante il dato positivo sull’utilizzo consapevole del digitale da parte degli studenti, non mancano elementi che invitano a una lettura prudente dei risultati. La prova, infatti, è stata somministrata per la prima volta e in forma sperimentale, e dunque è ancora lontana dal potersi considerare uno strumento consolidato e pienamente affidabile. Inoltre, la familiarità con gli strumenti digitali, per quanto rilevante, non può compensare le carenze in italiano e matematica, che continuano a rappresentare un problema strutturale per il sistema scolastico italiano.

In altri termini, la padronanza delle tecnologie digitali è certamente una risorsa, ma non deve diventare un alibi per trascurare le competenze fondamentali. Il rischio, al contrario, è che si crei una forma di analfabetismo funzionale mascherato da abilità tecnica: giovani capaci di usare dispositivi e applicazioni, ma privi delle basi logico-linguistiche necessarie per comprendere e produrre contenuti complessi.

Una scuola che cambia

Il vero obiettivo, dunque, deve essere quello di promuovere un’educazione integrata, in cui le competenze digitali si intreccino con quelle linguistiche, scientifiche, storiche e artistiche. Solo in questo modo sarà possibile formare cittadini pienamente consapevoli, capaci di muoversi con senso critico non solo nel mondo virtuale, ma anche nella società reale.