I Paesi Bassi hanno introdotto un divieto parziale di Niqab e Burqa

Il divieto, difeso come misura di sicurezza, renderà illegale per le persone indossare indumenti che coprono il viso in alcuni luoghi gestiti dal governo. Compresi i trasporti pubblici, gli ospedali e le scuole, anche altri indumenti occulti, come caschi da motociclista, saranno interessati dal divieto. Le nuove restrizioni incideranno principalmente sulle donne musulmane che indossano veli a figura intera.

Secondo le stime attuali, tra le 200 e le 400 donne musulmane nei Paesi Bassi indossano burqa o niqab in pubblico. Non saranno più in grado di accedere alle strutture sopra menzionate mentre si vestono con il velo. Rapporti recenti suggeriscono che il governo intende far rispettare il divieto con una multa di circa € 400. Alle donne sarà comunque permesso di indossare il velo per strada. Le restrizioni non si estenderanno ai foulard religiosi come l’hijab, che lascia scoperti i volti.

Normativa approvata dalla Camera alta del Parlamento

Il disegno di legge è stato approvato da 44 dei 75 membri del Senato olandese. Sostenuto dalla maggior parte dei principali partiti politici nei Paesi Bassi. Quindi, ben oltre la metà del Senato ha votato a favore del disegno di legge. Oltretutto la legalizzazione è stata sostenuta dall’attuale primo ministro Mark Rutte. Ha affermato che “non ha alcun background religioso”, quando è stato proposto nel 2015.

Inoltre, solo uno su i quattro partiti politici (D66) che costituiscono l’attuale governo della coalizione olandese si sono opposti. Tuttavia il Decreto è stato molto richiesto in Olanda dai partiti di ultradestra. Il primo paese, a proibire l’uso del burqa e indumenti che coprano viso nei luoghi pubblici, è stato la Francia. La misura di sicurezza era attiva dall’aprile del 2011. Anche Belgio e Bulgaria applicano restrizioni, così la Danimarca.

La legge è stata definita neutrale dal punto di vista religioso dai suoi sostenitori. I politici olandesi di estrema destra, principalmente parte del partito anti-islamico di Geert Wilders , considerano la decisione del Senato una vittoria importante. Oltretutto hanno spinto per divieti simili o più severi, per oltre un decennio. Poiché Francia, Belgio, Austria e Danimarca hanno introdotto leggi comparabili negli ultimi anni, i Paesi Bassi saranno il quarto stato membro dell’Unione Europea. A vietare il velo di copertura in pubblico.

Felicia Bruscino