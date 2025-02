La questione dei trasferimenti dei migranti in Albania è al centro di un acceso dibattito giuridico e politico. La Corte di giustizia dell’Unione Europea è chiamata a esprimersi sulla legittimità del protocollo siglato tra Italia e Albania, che prevede l’invio di richiedenti asilo provenienti dai cosiddetti Paesi sicuri. Tuttavia, il concetto stesso di “Paese sicuro” è ancora fortemente contestato da avvocati e attivisti, che denunciano possibili violazioni del diritto d’asilo. L’attesa sentenza sui Paesi Sicuri dell’istituzione europea, prevista per giugno, potrebbe avere conseguenze rilevanti sulla politica migratoria italiana e comunitaria.

Un’udienza cruciale in Lussemburgo

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha avviato in Lussemburgo l’udienza sul controverso protocollo Italia-Albania, sollevato dal tribunale di Roma in seguito al ricorso di due cittadini bengalesi. La questione centrale riguarda la lista dei cosiddetti “Paesi sicuri”, ovvero quegli Stati che, secondo le autorità italiane, non giustificherebbero la concessione dell’asilo politico. Il Bangladesh figura in questa lista, ma il dibattito su cui verterà la sentenza sui Paesi Sicuri rimane acceso sulla legittimità di tali designazioni e sulle loro conseguenze per i migranti trasferiti nei centri di permanenza in Albania.

Il ruolo della Commissione Europea e le posizioni giuridiche

Durante l’udienza, l’avvocato della Commissione Europea, Flavia Tomat, ha espresso una posizione interlocutoria, sottolineando che un Paese possa essere considerato “sicuro” anche se vi sono eccezioni per alcune categorie di persone.

«La Commissione è disposta ad accettare che la direttiva 2013/32 consente agli Stati membri di designare paesi di origine come sicuri prevedendo eccezioni per categorie di persone».

Questo approccio apre a una possibile conferma dell’interpretazione italiana, pur mantenendo un margine di tutela per gruppi specifici che potrebbero non godere di condizioni di sicurezza nel proprio Paese d’origine. La Corte di giustizia UE dovrebbe pronunciarsi entro i primi di giugno, ma l’esito rimane incerto.

Lo scontro tra le parti: un concetto contestato

Il confronto in aula si è acceso sin dalle prime battute. L’avvocato Dario Belluccio, in rappresentanza dei migranti, ha criticato duramente la posizione del governo italiano, accusandolo di tradire i principi di certezza del diritto e di eguaglianza. Ha inoltre evidenziato come l’Italia abbia ampliato significativamente l’elenco dei Paesi sicuri, includendo 19 Stati contro i 9 della Germania, a dimostrazione di una volontà politica di restringere l’accesso all’asilo più che di garantire un’effettiva tutela ai richiedenti.







Di contro, l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia ha difeso la scelta italiana, affermando che la sicurezza di un Paese non può essere considerata in modo assoluto e che eccezioni per alcune categorie di persone non mettono in discussione il principio generale. Ha inoltre sottolineato che il fenomeno migratorio attuale impone procedure più rapide per la gestione delle richieste d’asilo.

Il precedente della Corte e le implicazioni per il protocollo Italia-Albania

Un precedente importante risale al 10 ottobre scorso, quando la Corte UE aveva escluso che si potessero designare come sicuri Stati con aree territoriali non altrettanto stabili. Questo orientamento potrebbe complicare l’approvazione della posizione italiana, rendendo il verdetto finale riguardo la sentenza sui Paesi Sicuri meno scontato del previsto.

Se la Corte di Giustizia dovesse avallare la tesi del governo, i trasferimenti dei migranti nei centri albanesi subirebbero un’accelerazione. In caso contrario, il protocollo verrebbe seriamente compromesso.

Attesa per le conclusioni dell’avvocato generale

Un primo orientamento giuridico sarà fornito il prossimo 10 aprile, quando l’avvocato generale della Corte di giustizia UE, Richard De La Tour, presenterà le sue conclusioni. Anche se non vincolanti, tali indicazioni potranno fornire un’indicazione significativa sulla direzione che prenderanno i giudici di Lussemburgo. La sentenza definitiva è attesa tra la fine di maggio e l’inizio di giugno e potrebbe avere conseguenze decisive sulla gestione dei flussi migratori da parte dell’Italia e dell’Unione Europea nel suo complesso.

Lucrezia Agliani