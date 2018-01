Un colpo in perfetto stile Diabolik quello portato a segno nelle sale di Palazzo Ducale a Venezia. Alcuni gioielli del valore di circa 30mila euro sono stati trafugati da una teca.

Alcuni preziosi monili della mostra Tesori dei Moghul e dei Maharaja sono stati rubati questa mattina. La mostra, inaugurata a settembre, era ospitata nelle sale di Palazzo Ducale a Venezia e oggi sarebbe stato l’ultimo giorno di esposizione.









L’allarme è scattato intorno alle 10 e sul posto è immediatamente intervenuta la polizia. I visitatori che in quel momento si trovavano all’interno di Palazzo Ducale sono stati bloccati per le indagini. Alcune ore dopo il furto il palazzo è stato riaperto mentre la mostra è rimasta chiusa. I monili avrebbero un valore di alcune decine di migliaia di euro.

Per far luce sul colpo sono stati chiamati gli esperti della polizia di Roma. Vito Gagliardi, questore di Venezia, ha fatto sapere che è indispensabile capire “cosa non ha funzionato” perché “è stata aperta una teca come fosse una scatoletta mentre l’allarme, se ha funzionato, è partito con ritardo“.









I ladri erano due

A mettere a segno il colpo sarebbero stati in due. È quello che è emerso da un primo controllo delle videocamere di sicurezza. Uno dei due avrebbe agito direttamente mentre l’altro lo copriva. I due sarebbero fuggiti con i gioielli in tasca.









I primi accertamenti hanno confermato che il sistema d’allarme ha funzionato. La reazione della sorveglianza però anche a causa del numero delle sale di Palazzo Ducale e del fatto che probabilmente i ladri si sono mescolati alla folla non è servita a intercettare gli autori del furto.

Le fotografie dei pezzi sottratti sono già state inviate a Londra per l’identificazione e la quantificazione del valore.

La mostra

Gli oggetti esposti non erano mai stati in Italia prima d’ora. Erano arrivati appositamente per la mostra inaugurata lo scorso 9 settembre. Una mostra prestigiosa dedicata ad una selezione di 270 oggetti preziosi indiani dal XVI al XX secolo. I gioielli fanno parte della collezione dello sceicco Hamad bin Abdullah Al Thani, membro della famiglia reale del Qatar. Tra i pezzi in mostra nella sala dello Scrutinio di Palazzo Ducale c’erano gemme leggendarie, gioielli e pietre preziose.

Chiara Alla