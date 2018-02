Palermo sarà la Capitale italiana della cultura nel 2018: l’accoglienza, l’insieme di civiltà differenti hanno fatto in modo che fosse così particolare ed anche che fosse un esempio da osservare e da imitare.

Una studentessa dell’Accademia ha ideato un logo in quattro lingue che hanno segnato la denominazione della città: fenicio, ebraico, arabo e greco.

Per tutto l’anno Palermo esibisce i suoi tesori nascosti, intrattiene il pubblico con dei concerti e con degli spettacoli di ottima qualità.

Il punto focale è palazzo Sant’Elia, dove è stato installato Love difference, il tavolo specchiante a forma di Mediterraneo di Michelangelo Pistoletto, esponente dell’ “Arte Povera” che si trova normalmente in un’ampia sala riunioni del ministero degli Esteri a Roma.

Tra gli eventi più attesi sicuramente vi è l’apertura della Camera delle meraviglie. (dal 3 marzo) per aumentare maggiormente il fascino di questa stanza araba scoperta dentro un appartamento privato nel quartiere di Ballarò. Tra il 9 ed il 10 di marzo nelle strade del centro storico avranno luogo dei concerti folcloristici per celebrare il dialogo tra le culture, in occasione della Notte bianca dei siti Unesco arabo-normanni il 10 marzo.









L’arte, di tutte quante le correnti ed a partire dai tempi più antichi fino ad arrivare ai giorni nostri, è il punto focale di questo anno della cultura e proprio in questa occasione ritorna a Palermo il dipinto di Giovanni Boldini “Ritratto di donna Franca Florio” che, dal 16 marzo al 20 maggio, verrà esposto a Villa Zito.

Palazzo Butera, che ora si trova in fase di restauro verrà finalmente riaperto al pubblico a partire dal 14 di giugno. Il 16 si inaugurerà anche Manifesta, Biennale d’arte contemporanea europea ed in questa occasione arriveranno in città molti artisti ed opere di importante valore storico. L’evento si chiama “The Planetary Garden. Cultivating coexistence”, ossia “Il giardino planetario, Coltivare coestistenza” fa capire come Palermo sia importante nella cultura europea del passato ed anche in quella attuale.









Durante tutto l’anno in questa occasione si terranno anche delle visite guidate per poter riscoprire la città, destinate sia ad un pubblico adulto sia ai bambini. Nel mese di ottobre si terrà un importante esposizione di opere del grande pittore rinascimentale Antonello da Messina all’interno di Palazzo Abatellis. Verranno esposte molte opere e vi saranno anche dei progetti didattici collegati a ciò e proiezioni in 3D.

Ma gli eventi non avranno luogo solamente durante quest’anno. Palermo ha previsto degli altri progetti che dovranno essere completati entro il 2020, ad incominciare dalla nascita del parco Al Medina al Aziz, un parco che racchiuderà il Palazzo della Zisa, i Giardini della Zisa e i Cantieri culturali della Zisa ed anche la Casa Museo dei Diritti, il progetto per un museo multimediale di arte contemporanea molto importante sul tema dei diritti della persona.









E’ molto significativa la luna che si trova sopra il castello di Utveggio. Opera di Filippo Panseca, “Moon” è una sfera biodinamica che può abbattere odori, fumi, polveri ed inquinanti.

Francesco Demartini