Palermo- nel capoluogo siciliano, patria di grandi artisti, opere, mare sole e tanta storia da raccontare, vige nell’ultimo periodo sgomento, caos e molti dubbi. Da circa dieci anni, la città è stata protagonista di continui lavori, a causa della costruzione delle linee ferroviarie del tram. Dopo sette anni la linea non è del tutto completa e la città è diventata

ancor più caotica e invivibile di quanto già non lo fosse. Circa quindici giorni fa una notizia ha contribuito a diffondere sconforto, vari giornali regionali in tv e per radio, hanno comunicato che: che l’amat, proprietaria dei mezzi pubblici a Palermo, e di conseguenza dello stesso tram, ha dichiarato fallimento. Ad agosto i lavori alla mai completata linea ferroviaria, compresi quelli per il prolungamento delle linee, verranno bloccati. Sgomento e incredulità tra i cittadini in particolare in periferia

I cittadini palermitani sono sempre più dubbiosi

Per giorni ci si è domandato cosa stesse succedendo ai piani alti dell’amat, fino a quando, qualcuno degli addetti ai lavori, esasperato da tutto il caos formatosi nella bella Palermo, ha dichiarato che: l’azienda, la quale divideva le azioni con il comune, è in deficit. Il dichiarato fallimento ha fatto si che le quote azionarie passassero totalmente al comune. Questo ha emesso un bando di vendita, ma pare che sia stata negato l’accordo di compravendita al primo acquirente, niente meno che: Trenitalia. Tra i cittadini increduli aleggia un dubbio in merito alla scelta, da parte del comune, di non vendere a Trenitalia.

In particolare nelle periferie della antica Palermo è diffusa la paura di rimanere fuori da ogni possibilità di poter arrivare al centro della città. Sarebbe infatti un enorme problema, soprattutto per chi lavora o studia e non ha altri modi per spostarsi.

Sgomento e rabbia si sentono e si vivono nel capoluogo e nelle sue periferie, sperando in risvolti migliori.

Ciprì Giovanni