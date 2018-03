Palermo: padre manda in ospedale la maestra del figlio con un pugno

Per la maestra colpita con un pugno in faccia a Palermo la prognosi è di sei giorni

Un padre colpisce la maestra del figlio di 10 anni a Palermo perché le aveva fatto presente che le assenze del bambino fossero numerose









Ciò che accade a Palermo ha, ancora una volta, dell’inverosimile. Negli ultimi tempi si sente, purtroppo, spesso parlare di aggressione alle figure dedite all’insegnamento. Che sia da parte di un alunno o, peggio, da parte dei genitori dello stesso la situazione è ugualmente molto grave: si mettono in discussione l’insieme dei valori della civiltà e dell’educazione.

A Palermo nell’Istituto Comprensivo Ignazio Florio l’accaduto

Maurizio Borzellino ha 43 anni ed è l’uomo che ha colpito con un pugno in faccia la maestra di suo figlio. Lui, collaboratore scolastico dello stesso Istituto, ha dei precedenti in rissa e percosse. Ha inoltre a carico una denuncia per aver lasciato il bambino solo in auto per giocare alle slot machine.









Precedentemente in un’altra scuola, l’uomo aveva avuto una reazione simile contro un altro collega. Dopo aver saputo della lite, Lucia Lo Cicero, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Ignazio Florio di Palermo aveva deciso di allontanare l’uomo dalla scuola. Così, Maurizio Borzellino ha chiesto il trasferimento in un’altra struttura.

L’aggressione si era verificata dopo che l’uomo aveva richiesto l’ennesimo permesso per portare via il bambino prima delle lezioni. L’ira dell’uomo si era scatenata quando la maestra aveva fatto presente all’uomo che le assenze avrebbero inciso notevolmente sul rendimento del bambino.









La donna è arrivata al pronto soccorso di Villa Sofia per aver ricevuto un pugno in pieno volto. La prognosi è di sei giorni. Fortunatamente non sono state riscontrate fratture o altre tipologie di traumi. La maestra tornerà presto dai suoi alunni.

Nel frattempo i servizi sociali valutano le condizioni di vita dei cinque figli dell’uomo.

Maria Giovanna Campagna