Cinque poesie per una Palestina libera

Il “conflitto israelo-palestinese” non è un conflitto, non è una guerra. È un massacro. Le parole che scegliamo hanno un peso, le parole che decidiamo di utilizzare per descrivere l’orrore che sta accadendo in Palestina oggi, dagli scontri a Gerusalemme alle bombe su Gaza, quello stesso orrore che da decenni distrugge, brucia e annienta il popolo e la terra palestinesi, non possono essere parole vuote, al di sopra delle parti, fuorvianti. Sono e devono essere, al contrario, parole di lotta, dure, che non lascino spazio all’omertà del silenzio, che non abbiano paura di urlare l’ingiustizia, il dolore e la vergogna per i crimini di Israele e chiedano subito una Palestina libera.

Esprimersi a parole davanti all’abuso, alla violenza e alla morte non è semplice, ma è proprio attraverso le parole che l’uomo ha imparato a conoscere sé stesso e il mondo, dando voce ai propri pensieri e alle proprie emozioni. L’arte e la poesia possiedono questo potere, catartico e violento, di farci vedere il mondo con gli occhi degli altri, di farci sentire il gusto, il profumo e il rumore di altri luoghi e tempi, di restituirci il dolore, la rabbia, l’amore di chi scrive.

La poesia e la letteratura palestinesi, da autori più classici e conosciuti come Mahmoud Darwish a giovani poetesse ribelli come Dareen Tatour, hanno continuato nei decenni a dare voce al popolo palestinese nonostante la guerra e la censura, parlando al mondo intero di cultura, di lotta e di libertà.

Le cinque poesie che seguono dipingono un’immagine della Palestina dolceamara, di amore e di morte, tessono con le parole un canto di ribellione il cui ascolto può aiutare a comprendere quanto, oggi più che mai, stia a tutti noi schierarci contro l’ingiustizia e l’ipocrisia e alzare alto il grido “Palestina libera!”.









Mahmud Darwish, Carta d’identità (1964)

Prendi nota

sono arabo

carta di identità numero 50.000

bambini otto

un altro nascerà l’estate prossima.

Ti secca?

Prendi nota

sono arabo

taglio pietre alla cava

spacco pietre per i miei figli

per il pane, i vestiti, i libri

solo per loro

non verrò mai a mendicare alla tua porta.

Ti secca?

Prendi nota

sono arabo

mi chiamo arabo non ho altro nome

sto fermo dove ogni altra cosa

trema di rabbia

ho messo radici qui

prima ancora degli ulivi e dei cedri

discendo da quelli che spingevano l’aratro

mio padre era povero contadino

senza terra né titoli

la mia casa una capanna di sterco.

Ti fa invidia?

Prendi nota

sono arabo

capelli neri

occhi scuri

segni particolari

fame atavica

il mio cibo

olio e origano

quando c’è

ma ho imparato a cucinarmi

anche i serpenti del deserto

il mio indirizzo

un villaggio non segnato sulla mappa

con strade senza nome, senza luce

ma gli uomini della cava amano il comunismo.

Prendi nota

sono arabo e comunista

Ti dà fastidio?

Hai rubato le mie vigne

e la terra che avevo da dissodare

non hai lasciato nulla per i miei figli

soltanto i sassi

e ho sentito che il tuo governo

esproprierà anche i sassi

ebbene allora prendi nota che prima di tutto

non odio nessuno e neppure rubo

ma quando mi affamano

mangio la carne del mio oppressore

attento alla mia fame,

attento alla mia rabbia.

Samih al-Qasim, Un tè alla menta (1968)

Fino a quando avrò pochi palmi della mia terra!

Fino a quando avrò un ulivo…

un limone…

un pozzo…un alberello di cactus!..

Fino a quando avrò un ricordo,

una piccola biblioteca,

la foto di un nonno defunto.. un muro!

Fino a quando nel mio paese ci saranno parole arabe…

e canti popolari!

Fino a quando ci saranno un manoscritto di poesie,

racconti di ‘Antara al-’Absi

e di guerre in terra romana e persiana!

Fino a quando avrò i miei occhi,

le mie labbra,

le mie mani!

Fino a quando avrò… la mia anima!

La dichiarerò in faccia ai nemici!..

La dichiarerò… una guerra terribile

in nome degli spiriti liberi

operai.. studenti.. poeti..

la dichiarerò.. e che si sazino del pane della vergogna

i vili… e i nemici del sole.

Ho ancora la mia anima..

mi rimarrà… la mia anima!

Rimarranno le mie parole.. pane e arma.. nelle mani dei ribelli!

Fadwa Tuqan, Sospiri davanti allo sportello dei permessi (1969)

Fermarmi sul ponte Ahimè! Mendicare, sì, un permesso di attraversata! Soffocare, perdere il fiato Nel caldo del mezzodì Sette ore di attesa Ahi! Chi ha rotto le ali del tempo? Chi ha paralizzato le gambe al giorno? Il caldo mi flagella la fronte Ed il sudore mi colma gli occhi di sale. Ahimè! Migliaia di occhi Sono fissi con calorosa ansia Allo sportello dei permessi; sono specchi di angoscia, titoli di ansia e di pazienza. Ahimè! Mendicare un permesso! E la voce di un militante straniero Scoppia furiosa come uno schiaffo Sul volto della folla: «Arabi…Disordine…Cani!… Tornate indietro Non venite vicino al cancello! Indietro!…Cani!…» Una mano sbatte con rabbia lo sportello dei permessi, chiudendo ogni possibilità in fronte alla folla che preme. Umiliata la mia umanità, pieno di amarezza il mio cuore e il mio sangue è tutto veleno e fuco! «Arabi! Disordine! Cani!» O santa vendetta del mio popolo offeso! Ormai ho solo da attendere, ma il momento giungerà… il momento della giustizia e della vendetta!

Dareen Tatour, Resisti o popolo mio (2015)

Resisti o popolo mio, resisti loro. A Gerusalemme ho curato le mie ferite, innalzato i miei dolori a Dio e portato l’anima sul palmo della mano per una Palestina araba, non accetterò la soluzione pacifica né mai abbasserò la bandiera del mio paese fino a levare loro da una patria e farli piegare per un tempo a venire. Resisti o popolo mio, resisti loro. Resisti all’aggressione del colonizzatore e segui la carovana dei martiri, strappa la costituzione vergognosa che ha portato umiliazione forzata impedendoci di ripristinare giustizia. Hanno bruciato bambini senza colpa e Hadil ,con cecchinaggio in pubblico, l’hanno uccisa in pieno giorno. Resisti o popolo mio, resisti loro. Resisti all’assalto dei coloni non prestar attenzione ai loro seguaci che ci hanno incatenato con l’illusione della pace. Non temere lingue sospette la verità nel tuo cuore è più forte, finché resisti in una terra che ha vissuto grandezza e vittoria. Ali ha chiamato dalla sua tomba: Resisti o mio popolo ribelle, e scrivimi come vittoria nell’incenso hai i miei resti come risposta. Resisti o popolo mio, resisti loro. Resisti o popolo mio, resisti loro.

Odeh Amarneh, La mia patria (2016)

La mia patria è una ferita aperta da mille anni

inchiostro caldo che scrive con dignità

una bella e triste melodia

Manda in estasi la coscienza ingannevole del mondo

Fa cadere lacrime di coccodrillo La mia patria è un cavallo purosangue

che ha dato un nuovo senso al significato della pazienza

Cavalca con il vento su una strada impervia

E non arriva … arriverà Resiste e sopporta gli schiamazzi e gli scherzi del mondo

E ci ride sopra

La mia patria è la densità della pazienza… lo stesso colore… lo stesso sapore

La mia patria un milione di amanti… un milione di sognatori Vogliono che la mia patria sia un pallone ottagonale

Calciato da un bambino viziato…

Per far ridere Le scimmie e porci.

Marta Renno