Pallamano, Europeo maschile 2018: la 13° edizione in Croazia

12 gennaio 2018: scatta l’ora dell’Europeo di pallamano maschile.

Il torneo si svolgerà in Croazia, paese ospitante per la seconda volta dopo l’edizione del 2000. Le città designate per le gare sono quattro: Zagabria, Spalato, Varaždin e Parenzo. Svezia – Islanda aprirà la rassegna il 12 gennaio a Spalato, mentre la finale è prevista per il 28 dello stesso mese a Zagabria.









Croazia, Danimarca, Francia e Spagna sono le uniche selezioni di pallamano capaci di qualificarsi in ogni edizione, dal 1994 a oggi. Spicca l’assenza della Russia, che manca per la prima volta: si tratta dell’unica campione del passato (1996) non presente all’Europeo 2018. Non ci sarà nemmeno stavolta l’Italia, ferma all’unica apparizione del 1998 nella rassegna continentale casalinga.

La Croazia proverà ancora una volta a ottenere il titolo continentale; fino a oggi, i croati si sono dovuti accontentare della seconda piazza (2008, 2010) e della terza posizione (1994, 2012, 2016).









Quattro gruppi per quattro campioni

Le vincitrici del passato qualificate all’Europeo (Svezia, Francia, Germania e Danimarca) sono state ripartite in gironi differenti.

Il Gruppo A si presenta come il girone più ricco di storia. Oltre ai padroni di casa della Croazia, è presente anche la Svezia. Gli scandinavi sono la nazionale più titolata: i quattro trionfi in altrettante finali giocate (1994, 1998, 2000, 2002) lo attestano. Anche le rimanenti contendenti hanno raggiunto quantomeno il podio: la Serbia ha collezionato l’argento nel 2012 e il bronzo nel 1996, l’Islanda invece è giunta terza nel 2010.

Nel Gruppo B, è invece solo la Francia (campione nel 2006, 2010 e 2014) ad aver raggiunto almeno una volta il podio. Austria, Bielorussia e Norvegia non sono infatti mai arrivate a tanto.









Nel terzo raggruppamento spicca la Germania, due volte vincitrice (2004 e 2016) e campione in carica. Il 15 gennaio i tedeschi affronteranno proprio una delle due nazionali battute in finale: la Slovenia, il cui miglior piazzamento consiste proprio nell’argento del 2004. Macedonia e Montenegro completano il girone.

Infine, il Gruppo D vede in prima linea la Danimarca (vincitrice dell’Europeo nel 2010 e nel 2014). Cercherà gloria la Spagna, per quattro volte finalista (1996, 1998, 2006 e 2016) e mai campione. Chiudono il raggruppamento Repubblica Ceca e Ungheria.

Francesco Gabriele De Vivo