Una notte di allarmi, cieli chiusi e voli cancellati. È bastata una flotta di palloni aerostatici e jet in Lituania per trasformare Vilnius, la capitale, in un epicentro della tensione tra l’Europa e la Russia. La sera del 23 ottobre, poche ore dopo che il governo lituano aveva denunciato una violazione del proprio spazio aereo da parte di jet russi, il traffico dell’aeroporto internazionale è stato bloccato per oltre otto ore. Le autorità parlano di “azione coordinata” e sospettano una nuova forma di guerra ibrida che combina sabotaggi, disinformazione e intimidazioni ai confini orientali della NATO.

Palloni aerostatici e jet in Lituania come armi di disturbo: Vilnius paralizzata per una notte

I primi palloni e jet in Lituania sono comparsi nei cieli intorno alle 22:30. All’inizio si pensava a un episodio isolato, ma in pochi minuti decine di oggetti simili hanno attraversato lo spazio aereo della capitale, costringendo al blocco dei voli e alla chiusura totale dell’aeroporto fino alle 6:30 del mattino seguente.

Secondo il Centro nazionale di gestione delle crisi, diretto da Vilmantas Vitsaukas, non si è trattato di un lancio da un’unica postazione: “Stiamo indagando per capire chi abbia ordinato e coordinato questa operazione”, ha dichiarato.

Il bilancio della notte è pesante: oltre trenta voli cancellati o dirottati, quattromila passeggeri bloccati a terra e un danno economico che supera le centinaia di migliaia di euro. Il generale Rustamas Liubajevas, comandante della Guardia di frontiera lituana, ha parlato di “diverse decine” di palloni identificati – dodici abbattuti – ma il numero totale, ha aggiunto, “potrebbe superare i duecento”.

La pista bielorussa: tra contrabbando e sabotaggio

La premier Inga Ruginienė non ha usato mezzi termini: “La responsabilità è della Bielorussia. Serve una risposta immediata e coordinata.” Ha convocato d’urgenza la Commissione nazionale per la sicurezza, chiedendo “non una discussione, ma una soluzione”.

Per Vilnius, l’episodio si inserisce in un quadro più ampio di provocazioni provenienti da Minsk, alleata strategica di Mosca. I palloni aerostatici vengono impiegati da anni lungo il confine per trasportare sigarette di contrabbando, ma l’intelligence lituana teme che il sistema sia ormai parte di una rete più complessa di azioni di disturbo e spionaggio.

Nella città bielorussa di Grodno, non lontana dal confine, esiste uno stabilimento che produce tabacco in quantità cinque volte superiori al fabbisogno nazionale. Il surplus, secondo i rapporti dei servizi baltici, alimenta un traffico illegale controllato da apparati statali, inclusi membri della guardia di frontiera e agenti dei servizi di sicurezza.

Ma questa volta, avverte il generale Liubajevas, “i palloni non servono solo a far entrare sigarette: in un contesto di guerra ibrida, possono diventare strumenti di sabotaggio e copertura per operazioni più gravi”.

La violazione russa: 18 secondi di tensione

Mentre i palloni e i jet in Lituania paralizzavano Vilnius, la Lituania denunciava un sconfinamento aereo russo. Due jet Su-30 provenienti dall’exclave di Kaliningrad sarebbero entrati nello spazio aereo lituano per circa 18 secondi.

Il presidente Gitanas Nausėda ha definito l’episodio una “palese violazione del diritto internazionale e dell’integrità territoriale”, annunciando la convocazione urgente dei diplomatici russi presso il ministero degli Esteri.

La replica da Mosca non si è fatta attendere: il ministero della Difesa ha parlato di “voli di addestramento regolari” e ha negato qualsiasi sconfinamento. Ma a Vilnius la versione non convince. Il presidente Nausėda ha sottolineato che “anche un singolo secondo di violazione dei nostri confini è inaccettabile”.







La strategia del caos: l’Europa nel mirino

A Bruxelles, l’episodio non è passato inosservato. La coincidenza temporale tra l’attacco con i palloni e la violazione aerea è avvenuta alla vigilia del Consiglio europeo, dedicato proprio alla sicurezza del continente e al nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia.

Il vertice, previsto per il 24 ottobre, discuterà anche della misura più controversa degli ultimi mesi: l’utilizzo di 140 miliardi di euro di beni russi congelati per finanziare la difesa e la ricostruzione dell’Ucraina.

Secondo fonti diplomatiche, l’operazione di Vilnius rappresenta “un chiaro messaggio politico”: Mosca e i suoi alleati testano la capacità di reazione dei Paesi baltici e della NATO, utilizzando strumenti economici minimi per generare massima instabilità.

Guerra ibrida: il laboratorio baltico

La Lituania è ormai considerata un laboratorio di guerra ibrida. Dalle interferenze cibernetiche ai sabotaggi delle infrastrutture, fino all’uso dei migranti come arma di pressione, Vilnius vive da anni sotto una costante minaccia non convenzionale.

“Non ci troviamo di fronte a un atto di guerra tradizionale – spiegano fonti della difesa lituana – ma a una strategia di logoramento continuo, che mira a creare paura, confusione e sfiducia nei confronti delle istituzioni europee”.

Dopo i tagli ai cavi sottomarini, le incursioni di droni e i tentativi di disinformazione, i palloni aerostatici rappresentano l’ultima evoluzione di una tattica sempre più sofisticata. Basta un investimento di poche migliaia di euro per bloccare un Paese, costringendolo a mobilitare risorse e uomini.

La notte dei palloni e la violazione aerea dei jet russi mostrano come il fronte baltico sia diventato una linea di frizione costante tra Russia e Occidente. La Lituania, piccolo Stato ma avamposto dell’Unione Europea e della NATO, continua a essere terreno di sperimentazione per le nuove forme di conflitto. E mentre Bruxelles si prepara a rafforzare le difese, Vilnius invia un messaggio chiaro: “Non è una provocazione isolata, è una strategia sistematica.”

Lucrezia Agliani