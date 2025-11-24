La vicenda della “famiglia nel bosco”, un nucleo anglo-australiano che vive nei boschi di Palmoli, in Abruzzo, ha attirato l’attenzione del Governo italiano. Tre bambini sono stati tolti ai genitori e collocati in una casa famiglia a Vasto, con la madre autorizzata a visitarli solo in orari stabiliti. La premier Giorgia Meloni e il ministro della Giustizia Carlo Nordio hanno discusso della situazione, valutando l’invio di ispettori ministeriali per verificare la gestione del procedimento giudiziario.

La decisione del Tribunale per i minorenni

Il provvedimento di allontanamento dei minori dalla famiglia nel bosco è stato disposto dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che ha collocato i bambini in una struttura educativa per un periodo di osservazione. La decisione è nata da un percorso iniziato lo scorso anno, dopo il ricovero dei piccoli per un’intossicazione da funghi e un controllo dei carabinieri nella loro abitazione nel bosco.

La magistratura ha ritenuto necessario sospendere la potestà genitoriale, collocare i minori in un ambiente protetto e nominare un tutore provvisorio per garantirne la tutela. Il tribunale ha motivato l’allontanamento con il rischio per l’integrità fisica dei bambini derivante dalla condizione abitativa, nonché dal rifiuto dei genitori di consentire verifiche e trattamenti sanitari obbligatori.

L’abitazione, un’ex casa colonica senza allacciamenti elettrici o idrici tradizionali, è stata considerata non idonea, con potenziale pericolo sismico e rischio di incendi. I giudici hanno sottolineato come la deprivazione del confronto con i coetanei possa produrre conseguenze significative sullo sviluppo psicologico, sociale e scolastico dei minori.







La posizione dei genitori e dell’avvocato

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion contestano le accuse e rivendicano la scelta di uno stile di vita della famiglia nel bosco a contatto con la natura, senza negligenza verso i figli. Il legale della famiglia, Giovanni Angelucci, ha annunciato ricorso, denunciando «falsità» nell’ordinanza. Secondo l’avvocato, i bambini ricevono assistenza medica regolare, attività sociali e istruzione tramite homeschooling con attestati ufficiali. È stato predisposto anche un progetto per migliorare le condizioni igienico-sanitarie della casa, compreso un bagno con sistema di fitodepurazione.

La vicenda della famiglia nel bosco ha acceso un acceso dibattito politico. Il ministro Nordio ha definito il distacco dei minori «estremamente doloroso e grave», annunciando verifiche ispettive. Il vicepremier Matteo Salvini ha parlato di «sequestro indegno e vergognoso», mentre l’Associazione Nazionale Magistrati ha sottolineato che l’ordinanza si basa su valutazioni tecniche relative a sicurezza, salute e istruzione. Manifestazioni di solidarietà e petizioni online hanno raccolto decine di migliaia di firme, contestando il provvedimento e sostenendo i genitori nella loro scelta di vita alternativa.

Il contesto normativo sulla responsabilità genitoriale

In Italia, la responsabilità genitoriale si articola intorno agli articoli 315-bis e 316 del codice civile, che stabiliscono diritti e doveri dei genitori nell’educazione, istruzione e cura morale dei figli. La sospensione o decadenza della responsabilità può essere disposta in casi di violazione grave dei doveri, come previsto dagli articoli 330 e 333 del codice civile. L’allontanamento dei figli è quindi uno strumento estremo, adottato solo quando il giudice rileva un rischio concreto per l’incolumità fisica, psichica o educativa dei minori.

Il caso è iniziato nel settembre 2024, quando i bambini furono ricoverati per intossicazione da funghi. La segnalazione obbligatoria alla Procura dei minori ha attivato i servizi sociali, che hanno monitorato le condizioni dei bambini e della casa. L’ostruzione da parte dei genitori alle verifiche ha accelerato l’adozione del provvedimento di allontanamento. Ora i minori sono in una struttura protetta, con una tutrice nominata dal tribunale, mentre la madre può vederli in orari limitati. La famiglia nel bosco ha annunciato ricorso, sostenendo che il provvedimento ignora la realtà delle cure e dell’educazione domiciliare dei figli.

Il caso della famiglia nel bosco di Palmoli ha sollevato interrogativi sul bilanciamento tra libertà educativa dei genitori e tutela dei minori, confrontando modelli di vita alternativi con la normativa statale. Le discussioni online e le manifestazioni di solidarietà riflettono una crescente polarizzazione tra chi sostiene la scelta della famiglia e chi evidenzia la priorità della sicurezza e del benessere dei bambini. Il caso resta sotto osservazione, con il Governo, la magistratura e le organizzazioni civili chiamati a monitorare l’evolversi della situazione.

Lucrezia Agliani