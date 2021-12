In Italia siamo arrivati all’ennesimo giorno di record per quanto riguarda i green pass scaricati in un giorno, ma in Brasile si continua a tenere una linea ben diversa…

Due pesi e due misure. In Italia, il sottosegretario di Stato al ministero della salute Andrea Costa rassicura tutti dichiarando che non ci saranno nuove restrizioni per il periodo natalizio. Il super Green Pass, pensato proprio per scongiurare chiusure, sta dando le sue soddisfazioni al governo che lo ha proposto. Infatti, sono oltre 46 milioni gli italiani che hanno deciso di vaccinarsi e questo porta il nostro Paese ad una condizione migliore degli altri. È da aggiungere però che i contagi non tendono a diminuire e che alcune regioni rischiano il famoso e temuto “passaggio di colore”. Prima di natale potrebbero passare in zona gialla dopo il Friuli Venezia Giulia e l’Alto Adige anche la Calabria, il Veneto, le Marche e la Lombardia.









Due pesi e due misure. In Brasile invece è tutt’altra storia. Nella mattinata è stata resa nota una dichiarazione del ministro della salute Marcelo Queiroga secondo cui «è meglio perdere la vita che la libertà». Lo scopo della capitale del carnevale è quello di diventare «il paradiso del turismo mondiale», infatti verso i turisti nessun obbligo vaccinale. Recentemente il presidente Jair Messias Bolsonaro ha anche dichiarato che le persone vaccinate contro il Covid-19 sviluppano il virus dell’Hiv, finendo sotto inchiesta per le false notizie diffuse. Un governo che non si è mai dimostrato un buon esempio nel contrasto alla pandemia e che continua ad ignorare le indicazioni delle agenzie sanitarie contro la diffusione della variante Omicron.

La pandemia resta un problema globale, ma il contrasto alla stessa ha due pesi e due misure…

Due pesi e due misure in tutto, tra le diverse categorie commerciali, tra le diverse regioni (riferito alle capacità di contrasto, ad esempio le strutture sanitarie regionali) ed anche tra i diversi paesi. La situazione si prolunga e la concezione dei diversi modelli per il contenimento e il contrasto alla pandemia non ha che come unico risultato l’idea dei due pesi e delle due misure. È vero che bisogna imparare a convivere con il nuovo virus ma affrontare il momento con l’instabilità e l’incertezza provoca confusione che si traduce a sua volta in dissenso. Naturale quindi che la speranza di molti italiani è che il “sistema paese” fallisca a causa del green pass rafforzato. In un momento, come quello che stiamo vivendo, o ci alziamo tutti insieme o non saremo in grado di fare il balzo in avanti.

