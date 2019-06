Panico sul volo Tirana-Roma: minaccia ai passeggeri

È scattato il panico sul volo Tirana-Roma della linea Blue Express Panorama. Un uomo ha iniziato ad agitarsi e ha minacciato i passeggeri a bordo di avere con sé una pistola. Il passeggero si è poi scagliato contro il padre sedutogli accanto. Una donna seduta vicino a loro, Simona Gori, direttore generale della Consulcesi Group, è riuscita a calmare l’uomo. L’aereo è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza.

La vicenda

Un trentenne di origine albanese a bordo del volo della Blue Express Panorama in partenza da Tirana con destinazione Roma, dopo pochi minuti dal decollo, ha iniziato ad urlare e a dare in escandescenza. Dopo aver minacciato i passeggeri di avere con sé un’arma, si è scagliato contro il padre picchiandolo ripetutamente. Simona Gori, che stava assistendo alla scena, ha cercato di calmare il trentenne facendolo parlare dei suoi problemi. Grazie all’intervento della donna, il panico sul volo Tirana-Roma si è placato e l’aereo ha potuto con tutta tranquillità effettuare un atterraggio di emergenza a Pescara. L’uomo è stato arrestato e il padre è stato portato in ospedale. Secondo quanto riportato da Simona Gori, l’uomo aveva accumulato un debito di 40 mila euro e, stando al suo racconto, gli avevano rubato la moglie.









L’intervento di Simona Gori

Grazie al tempestivo intervento di Simona Gori, la minaccia sul volo Tirana-Roma non si è trasformata in tragedia. La donna ha offerto all’uomo dell’acqua e si è proposta di ascoltarlo. La Gori, essendo direttore di un’azienda leader nel settore della formazione è abituata ad avere a che fare con le persone “In quel momento volevo solo che quel ragazzo diventasse meno aggressivo, che smettesse di infierire sul padre” ha spiegato il direttore della Consulcesi Group. La donna aveva inoltre chiesto se poteva sedersi vicino al ragazzo, ma il comandante ha rifiutato la sua richiesta per motivi precauzionali.

Giulia Danielli