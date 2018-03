Le figurine Panini rientrano ormai nell’immaginario collettivo. Quante volte da bambini abbiamo scambiato i doppioni con i nostri amici per completare il famigerato album ripetendo ossessivamente il mantra

Ma i tempi sono ormai cambiati e collezionare e scambiare figurine di calciatori ormai sta diventando un lusso, almeno in base alla polemica scoppiata in Inghilterra negli ultimi giorni sull’album dell’ edizione Panini, dedicato ai Mondiali di calcio che si svolgeranno quest’estate in Russia.

Secondo quanto riportato dal quotidiano londinese Times, la Panini è stata accusata di avidità per avere incrementato dell’80 per cento il costo di una bustina di figurine dei calciatori delle nazionali che si sfideranno in Russia, da 50 a 80 pence.









Per completare l’album bisognerebbe spendere circa 600 sterline, pari a oltre 700 euro: un costo superiore all’abbonamento annuale allo stadio per seguire una squadra della Premier League, osserva il Times.