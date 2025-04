Nel panorama fiscale italiano relativo all’anno d’imposta 2023, spicca ancora una volta la netta distinzione tra le diverse tipologie di reddito. Il lavoro autonomo si conferma come la categoria professionale con il reddito medio più elevato: 70.360 euro annui, una cifra che sovrasta di gran lunga quella dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. In confronto, infatti, i dipendenti dichiarano in media 23.290 euro, mentre i pensionati si fermano a 21.260 euro.

Questo divario testimonia l’ampia forbice che separa le professioni autonome – spesso caratterizzate da alti livelli di specializzazione o da attività imprenditoriali – dalle categorie più tradizionali del lavoro subordinato e dai percettori di trattamenti previdenziali. Tuttavia, non si può trascurare il fatto che, mentre i redditi da lavoro dipendente e pensione rappresentano una parte ben più consistente del gettito complessivo, pari all’84%, il lavoro autonomo, pur vantando redditi medi più elevati, contribuisce in misura minore alla somma globale.

Analisi territoriale: Lombardia guida, Calabria in difficoltà

Sul fronte territoriale, i dati confermano forti squilibri tra le diverse aree del Paese. La Lombardia si distingue per avere il reddito medio complessivo più alto: 29.120 euro. A farle compagnia nelle prime posizioni troviamo altre regioni del Nord, segnale evidente di un tessuto economico e produttivo più dinamico, dove il lavoro è mediamente più retribuito e le opportunità occupazionali sono maggiori.

All’opposto, la Calabria si colloca all’ultimo posto della classifica con un reddito medio di appena 18.230 euro. Questa cifra, che si discosta di oltre 10.000 euro da quella lombarda, mostra le persistenti difficoltà socioeconomiche del Mezzogiorno, dove la disoccupazione resta elevata e il reddito disponibile è sensibilmente più basso.

Questi dati regionali non fanno che ribadire l’urgenza di interventi strutturali per ridurre il divario tra Nord e Sud, un tema da sempre centrale nel dibattito politico ed economico italiano.

Incremento generalizzato dei redditi e dei contribuenti

Nel complesso, il reddito complessivo dichiarato nel 2023 ha superato la soglia di 1.027,7 miliardi di euro, facendo segnare un incremento del 5,9% rispetto all’anno precedente, pari a 57,5 miliardi in più. Questo aumento è indicativo non solo di una ripresa economica post-pandemica più solida, ma anche del miglioramento dell’occupazione e della crescita salariale in alcune fasce del mercato del lavoro.

Il numero dei contribuenti Irpef ha superato i 42,5 milioni, con una crescita dell’1,3% rispetto al 2022. Tale espansione, pur se modesta, va letta come un segnale positivo: testimonia infatti una maggiore emersione del lavoro e una partecipazione più ampia alla base imponibile. Inoltre, riflette anche l’effetto di una demografia ancora stabile, nonostante l’invecchiamento della popolazione e le dinamiche migratorie.

Il reddito medio dichiarato, in termini pro capite, si attesta a 24.830 euro, con un aumento in linea con l’andamento del reddito complessivo. Tuttavia, questo valore medio nasconde ampie differenze territoriali e sociali.

Il ruolo delle dichiarazioni Iva nel monitoraggio dell’economia reale







Accanto alle dichiarazioni Irpef, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato anche i dati relativi alle dichiarazioni Iva, altro indicatore fondamentale per comprendere la dinamica dell’economia reale. Le dichiarazioni Iva offrono infatti un quadro dell’attività imprenditoriale e commerciale, rappresentando un termometro dell’andamento dei consumi e della produzione.

Sebbene il comunicato ministeriale abbia focalizzato principalmente l’attenzione sull’Irpef, l’inclusione delle tabelle Iva nel report annuale mostra l’importanza crescente di un’analisi integrata delle entrate fiscali. Tali dati sono essenziali non solo per la definizione delle politiche di bilancio, ma anche per monitorare l’efficacia delle misure contro l’evasione fiscale.

L’evoluzione del sistema fiscale italiano

Il report pubblicato dal Ministero non è solo una fotografia dell’anno fiscale 2023, ma si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione del sistema tributario italiano. Negli ultimi anni, infatti, l’Italia ha intrapreso una serie di riforme volte a semplificare il sistema fiscale, migliorarne l’equità e rafforzare la lotta all’evasione.

La crescita del numero dei contribuenti e del reddito dichiarato può dunque essere letta anche come il risultato di una maggiore compliance fiscale, favorita da strumenti digitali, controlli più efficaci e una crescente cultura della legalità tributaria.

Ciononostante, permangono criticità importanti, soprattutto in merito alla redistribuzione del carico fiscale. Il sistema italiano resta fortemente incentrato sul lavoro dipendente e sulle pensioni, mentre altre fonti di reddito, come quelle da capitale e immobiliari, incidono in misura molto inferiore sulla base imponibile.

Differenze generazionali e di genere nei redditi dichiarati

Un altro elemento da considerare nell’analisi dei redditi è la loro distribuzione tra le diverse fasce della popolazione. Le statistiche disaggregate mostrano come il reddito medio sia più elevato tra le fasce di età centrali, tipicamente tra i 45 e i 60 anni, ovvero la popolazione attiva con maggiore esperienza e carriera consolidata. Al contrario, i giovani under 35 faticano a raggiungere livelli di reddito comparabili, penalizzati da contratti atipici, occupazione discontinua e difficoltà di accesso al mercato del lavoro.

Anche il divario di genere continua a rappresentare un tema cruciale: in media, le donne dichiarano redditi significativamente inferiori rispetto agli uomini. Una disparità che riflette, oltre alla persistente disuguaglianza salariale, anche una minore partecipazione femminile al lavoro, soprattutto in alcune aree del Paese.

Segnali positivi, ma il sistema resta sbilanciato

Il bilancio delle dichiarazioni fiscali per l’anno 2023, pur mostrando segnali incoraggianti di crescita e ampliamento della base imponibile, ribadisce ancora una volta le criticità strutturali del sistema economico italiano. La dipendenza quasi esclusiva dal lavoro dipendente e dalle pensioni per il gettito Irpef, il divario territoriale e la disuguaglianza tra categorie di lavoratori e tra generi, restano nodi irrisolti.

Patricia Iori