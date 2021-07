Paola Egonu: il peggior incubo per le folle di rabbiosi cavernicoli

Paola Egonu, 22 anni, stella della Nazionale di volley di Davide Mazzanti è volata in Giappone per sfatare il tabù dell’oro olimpico, e per portare, dopo la scelta del Cio su indicazione del Coni, la bandiera olimpica in rappresentanza dell’Italia. Il volto rappresentativo di un’Italia finalmente moderna, peccato però ci sia qualcuno che a causa del suo colore della pelle e del suo orientamento sessuale, la trovi inadatta a ricoprire il prestigioso ruolo di portabandiera ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Paola Egonu è il peggior incubo per quella folla di rabbiosi cavernicoli che solo qualche settimana fa gongolavano nel vedere la nostra nazionale di calcio stolidamente Donna, nera e bisessuale è il peggior incubo per quella folla di rabbiosi cavernicoli che solo qualche settimana fa gongolavano nel vedere la nostra nazionale di calcio stolidamente rimasta in piedi

Maschilisti, razzisti e omofobi d’Italia, è meglio che ve ne facciate una ragione. Non importa quanti di voi riusciranno a conquistare un po’ di potere e di visibilità, quante telecamere vi inquadreranno mentre distribuite urbi et orbi la vostra feccia velenosa, quanta violenza fisica e verbale riuscirete a infliggere a donne, neri e gay senza che nessuno vi sputi in faccia… Seppur tra mille difficoltà, un piccolo passo alla volta il mondo va avanti e voi non ci potete fare assolutamente nulla.

Verrà il giorno in cui sarete considerati dei malati di mente non diversi dai pedofili, da quelli che impiccano i gatti e da qualsiasi altro sociopatico che si realizza maltrattando chiunque non possa opporre una efficace difesa.

Siamo già in tantissimi a vedervi così, miserabili vigliacchi voi e i vostri 700 emendamenti alla legge Zan, i vostri preti che lanciano anatemi nelle chiese sempre più vuote, i vostri Adinolfi e i vostri assassini palestrati.

Spero di campare abbastanza per vedervi sconfitti, e se non ce la farò io vi vedranno i miei nipoti o i loro figli ma il vostro destino è segnato, mettetevi quella sporca anima in pace.

Mario Piazza