Paola Maugeri è l’autrice di “Rock and Resilienza” il libro che dopo soli quattro giorni dalla sua comparsa sugli scaffali fisici e virtuali è già in ristampa.

La speaker di Virgin Radio, famosa anche per le battaglie a difesa dell’ambiente e degli animali, è riuscita ad abbracciare gli interessi di un pubblico sempre più numeroso.

Nella sua lunga carriera, iniziata nella raggiante scena musicale Catanese dei primi anni 90’, Paola ha incontrato le principali rockstar del panorama internazionale.

Nei racconti riportati da Paola Maugeri prevale la forza umana di questi personaggi. Essi, agli occhi dei loro fan, sembrano spesso pervasi da un’aurea mistica. Tuttavia se sono amati e ammirati è proprio perchè si sono spinti laddove gli altri mollano e non si sono mai tirati indietro di fronte alle sfide. Superando limiti e difficoltà per trasformare i sogni in progetti concreti.

Attraverso queste esperienze possiamo comprendere meglio il segreto della loro forza. Parlando del suo libro Paola afferma:

Se chi pratica lo zoppo impara a zoppicare chi pratica le stelle può imparare a brillare?

La resilienza è la capacità – insita in ogni essere umano – di affrontare gli eventi più difficili con un’attitudine propositiva.

Talvolta proprio nei momenti più traumatici riusciamo a trovare quella forza capace di sorprendere anche noi stessi. Infatti se la vita ci sottopone a sfide sempre più dure è proprio perché abbiamo le risorse per superarle. Come dire che è quando il gioco si fa duro che i duri iniziano a giocare… o suonare.

Noi siamo frutto di ciò che è successo nel nostro percorso. E’ importante riconoscere sempre ciò che di buono abbiamo fatto e sfruttare gli eventi negativi come insegnamenti. Ognuno di noi fa il meglio che può con le risorse che ha a disposizione.

I sogni, le speranze, i desideri e il nostro vissuto sono armi importanti da tenere in considerazione. E anche quando pensiamo di dover ricominciare da zero in realtà non è proprio così.

Gaetano: “Rafé nun ‘nce ‘a faccio cchiù! Chello che è stato è stato, basta! Ricomincio da tre!” Lello: “Da zero!” Gaetano: “Eh?” Lello: “Da zero! Ricominci da zero!” Gaetano: “Nossignore, ricomincio da tre. Tre cose me so’ riuscite dint’ ‘a vita, pecché aggia perdere pure chelle?” Dal film “Ricomincio da Tre” di Massimo Troisi

La resilienza si allena fronteggiando sfide sempre più difficili.

Se vogliamo essere grandi dobbiamo dimostrare di esserlo. Ogni giorno è una nuova opportunità per indirizzare la vita in maniera positiva.

Le persone resilienti sono sempre in grado di andare oltre aprendosi un ventaglio di possibilità e, nonostante innumerevoli circostanze avverse, coltivano la fede nell’obiettivo.

“La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori”. Johann Sebastian Bach

La musica ha il potere di rigenerare, ricaricare, ricreare, rafforzare, ideare, motivare. È provato scientificamente quanto la musica aiuti a stare meglio. Anche quando tutto sembra non funzionare, Lei, col suo immenso dono in Terra, ne esce vittoriosa.

Paola Maugeri dichiara:

“La musica ha un potere salvifico perché tira fuori la versione migliore di noi stessi. Sospende dalla trappola di correre come criceti su una ruota che va veloce. Resta umana contro ogni algoritmo, passione contro ogni macchina.”

È così la musica ti insegna il coraggio di non mollare. Ti fa scoprire il tuo potere interiore e come utilizzarlo al meglio. Compie la magia introspettiva, di farti guardare e analizzare meglio te stesso.

La musica è uno strumento molto potente per superare le difficoltà, oserei dire in cima alla lista. Bisogna solo imparare a servirsene nel migliore dei modi.

“La musica era il mio rifugio. Ho potuto strisciare nello spazio tra le note e dare la schiena alla solitudine.” Maya Angelou

Daniele Fiorenza