Paolo Borsellino, parlano i giudici: le indagini furono pilotate

I magistrati: “uno dei più grandi depistaggi della storia giudiziaria italiana”

Avrebbero dovuto far luce su una delle pagine più drammatiche della recente storia italiana, quella delle stragi del 1992, in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, oltre a moltissimi fedeli servitori dello Stato. Invece no, al contrario, il gruppo di investigatori capeggiato dall’allora funzionario di polizia Arnaldo La Barbera, si occupò di insabbiare le indagini, trovando finti collaboratori di giustizia e usandoli per costruire una versione diversa della fase finale dell’attentato, quello dell’esecuzione vera e propria.

È quanto certificato dalla Corte d’Assise di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza del Borsellino quater, che lo scorso 20 aprile 2017 condannò all’ergastolo per strage Salvino Madonia e Vito Tutino e a 10 anni per calunnia Calogero Pulci e Francesco Andriotta.

Le motivazioni espresse dalla Corte d’Assise pesano come macigni, si parla di presunti servitori dello Stato “mossi da un proposito criminoso”, impegnati a compiere “una serie di forzature” nei confronti di piccoli delinquenti spacciati per collaboratori di giustizia, spinti proprio dagli investigatori a rilasciare dichiarazioni volte ad alterare la dinamica dell’attentato costata la vita a Paolo Borsellino. Dichiarazioni false, che costarono l’ergastolo a sette persone innocenti.

Tra i presunti collaboratori di giustizia, il più controverso è certamente Vincenzo Scarantino, resosi protagonista,durante oltre vent’anni di processi, di continue ammissioni e ritrattazioni. Per Scarantino i giudici stabilirono la prescrizione, in quanto spinto a commettere il reato da “altri”.

Gli altri

Ma chi sono “gli altri” a cui si riferisce le corte nelle motivazioni della sentenza? Sarebbero uomini delle istituzioni, investigatori del gruppo Falcone Borsellino guidati dal funzionario di polizia Arnaldo La Barbera, oggi deceduto. Verso di loro la Corte d’Assise di Caltanissetta si è espressa in modo durissimo. Nelle motivazioni si parla di investigatori che si resero protagonisti di “una serie di forzature, tradottesi anche in indebite suggestioni e nell’agevolazione di una impropria circolarità tra i diversi contributi dichiarativi, tutti radicalmente difformi dalla realtà se non per la esposizione di un nucleo comune di informazioni del quale è rimasta occulta la vera fonte”. Secondo quanto riportato nella sentenza, sarebbero stati loro a dire a Scarantino cosa confessare, dopo aver ricevuto informazioni sulle modalità dell’attentato da “fonti occulte”.

Ci si interroga ora sulle motivazioni che spinsero gli investigatori a depistare le indagini. Fra le ipotesi avanzate dalla Corte, la più inquietante è quella che si riferisce a “un occultamento della responsabilità di altri soggetti per la strage, nel quadro di una convergenza di interessi tra Cosa Nostra e altri centri di potere che percepivano come un pericolo l’opera del magistrato”.

Nelle 1865 pagine di motivazioni depositate dalla Corte d’Assise di Caltanissetta si fa riferimento all’allora capo della squadra mobile Arnaldo La Barbera e all’agenda rossa di Borsellino, mai ritrovata sul luogo dell’attentato. A lui la corte attribuisce “un ruolo fondamentale nella costruzione delle false collaborazioni”, ritenendolo “intensamente coinvolto nella sparizione dell agenda rossa”.

Una tesi avvalorata dalla corte “dalla sua reazione, connotata da una inaudita aggressività, nei confronti di Lucia Borsellino, impegnata in una coraggiosa opera di ricerca della verità sulla morte del padre. Vittorio Bottillo