Paolo e Francesca all’Inferno: l’umanità di Dante tra morale e pietà

La dolorosa vicenda di Paolo e Francesca la conosciamo un po’ tutti, soprattutto grazie a Dante. È stato lui, infatti, a rendere immortale il ricordo dei due sfortunati amanti, diventati veri e propri personaggi letterari – nonché simboli e paladini indiscussi dell’amore romantico, tragico e struggente – grazie alla Divina Commedia.

All’epoca dell’Alighieri, l’assassinio di Paolo Malatesta e Francesca da Rimini divenne subito un fatto di cronaca, soprattutto perché dietro la loro sanguinolenta morte – avvenuta per mano di Gianciotto Malatesta, fratello maggiore di Paolo e marito di Francesca – si celava un enorme scandalo per la cultura di quel tempo. L’adulterio non poteva non far guadagnare a chi si macchiava di questo peccato un biglietto di sola andata per l’Inferno. Ed è per tale ragione che Dante collocò Paolo e Francesca nel girone dei lussuriosi, luogo di eterna condanna per chi abbandona la retta via in nome della passione e del desiderio.

Una scelta dettata dalla morale, ma la morale non esclude la pietà.

Un verso del Canto V dell’Inferno – verso che anticipa l’incontro e il dialogo del Poeta con la sventurata coppia – riporta le seguenti parole: «pietà mi giunse, e fui quasi smarrito». E immediatamente dopo si legge: «volontieri parlerei a quei due che ‘nsieme vanno, e paion sì al vento esser leggieri». Se il Dante autore della Commedia condanna Paolo e Francesca secondo la legge morale, il Dante personaggio prova per loro un sincero sentimento di pietà che si manifesta in una sentita commozione: «Francesca, i tuoi martìri a lagrimar mi fanno tristo e pio».

Da questa affermazione si evince una profonda empatia; il Poeta è umano e per tale ragione non riesce a restare indifferente di fronte al dolore altrui. Il coinvolgimento emotivo è talmente forte da provocare nel Dante personaggio un turbamento che gli fa perdere i sensi: «di pietade io venni men così com’ io morisse. E caddi come corpo morto cade».

Il Dante autore è umano quanto il suo personaggio. Infatti, i versi del Canto V dedicati a Paolo e Francesca sono tutt’altro che accusatori, ma anzi sono carichi di compassione per i due amanti. Questa è solo una delle tante prove dell’universale umanità della Divina Commedia, al centro della quale c’è sempre l’essere umano, con le sue debolezze e la sua fragilità, ma soprattutto con i suoi sentimenti. È proprio grazie alla sopracitata umanità che Paolo e Francesca non sono passati alla storia come simboli del peccato, bensì dell’amore; ed è sempre grazie ad essa che la loro infelice vicenda continua a commuovere.

Annapaola Ursini

Stampa questo articolo