Con la sua morte, avvenuta il 21 aprile, Papa Francesco lascia un vuoto profondo nella Chiesa e nel cuore di milioni di persone. Non solo per il suo ruolo di guida spirituale, ma anche per il segno umano, diretto e autentico che ha saputo imprimere al suo pontificato. Impossibile dimenticare le parole di Papa Francesco contro la mafia nel lontano giugno del 2014, nella Piana di Sibari in provincia di Cosenza, Calabria, dove si espresse duramente contro i mafiosi. «Non servono uomini d’onore ma d’amore, mafiosi convertitevi». Una figura che resterà per sempre nella memoria collettiva, capace di parlare al cuore degli ultimi, di combattere l’ingiustizia con parole chiare e gesti concreti. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dal cardinale Farrell: “Alle 7.35 il Vescovo di Roma è tornato alla casa del Padre”.

Un pontefice venuto dalla periferia del mondo

Jorge Mario Bergoglio, nato il 17 dicembre 1936 nel quartiere di Flores, a Buenos Aires, è stato il primo Papa proveniente dal continente americano e il primo appartenente all’ordine dei Gesuiti. Le sue radici affondavano in una famiglia di origini italiane, migrata in Argentina in cerca di un futuro migliore.

Un momento destinato a fare la storia è stato il discorso di Papa Francesco contro la mafia, pronunciato il 21 giugno 2014, durante una visita pastorale in Calabria. Di fronte a oltre 200.000 fedeli, Papa Francesco pronunciò una scomunica esplicita nei confronti della ’ndrangheta: “Chi adora il male e disprezza il bene comune non è in comunione con Dio, è scomunicato”. Un’affermazione senza precedenti per un Pontefice, che condannava con fermezza la criminalità organizzata, definendola una perversione dell’anima. Fece riferimento anche alla tragica morte del piccolo Cocò Campolongo, bruciato vivo a soli tre anni: “Mai più bambini vittime delle atrocità”. La lotta di Papa Francesco contro la mafia è sempre stato un punto fermo, durante l’intero pontificato.

La scelta della semplicità come stile di vita

La sua giovinezza fu segnata dalla malattia – perse parte di un polmone – e da esperienze di vita comuni, come il lavoro in fabbrica e il ruolo di buttafuori in un locale. Questo background lo ha reso un Papa vicino alla gente, capace di comprendere le difficoltà dei più umili.

Fin dai primi passi del suo ministero episcopale, Bergoglio ha mostrato un’indole poco incline agli sfarzi. Quando era arcivescovo di Buenos Aires si muoveva con i mezzi pubblici e viveva in un modesto appartamento, lontano dai privilegi. Anche da Papa, mantenne questa linea: rifiutò il sontuoso appartamento papale scegliendo invece Casa Santa Marta come residenza, condividendo i pasti nella mensa comune. Il suo pontificato si è distinto per quella che lui stesso definì “rivoluzione della tenerezza”, fatta di empatia, inclusione e cura dei più fragili.







La memoria di Palermo di Papa Francesco contro la mafia e il ricordo di Padre Puglisi

Il suo legame con la Sicilia è stato forte e simbolico. Il 15 settembre 2018, nel giorno in cui si commemorava il martirio del Beato Padre Pino Puglisi, assassinato dalla mafia nel 1993, Papa Francesco visitò Palermo. Le sue parole risuonarono potenti: “Non servono uomini d’onore ma d’amore. Mafiosi, convertitevi!”. Nel quartiere Brancaccio, tra la gente di Padre Puglisi, la sua presenza fu un segno tangibile di vicinanza. Pranzò con i poveri alla mensa della “Missione Speranza e Carità” e si immerse nel tessuto popolare della città. I palermitani ancora oggi lo ricordano con affetto come “Papa Ciccio”.

Papa Francesco contro la mafia: il pontefice delle azioni concrete

Oltre ai grandi discorsi, Francesco ha portato avanti iniziative reali nella lotta alle mafie. Ospitò in Vaticano un convegno sull’uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, una scelta inaspettata per un capo spirituale ma che evidenziava la sua attenzione concreta al bene comune.

Incontri toccanti, come quello con le famiglie delle vittime innocenti di mafia, dimostrarono quanto sentisse personalmente la responsabilità di essere voce per chi non ha voce. Per lui, la scomunica non era un’esclusione definitiva, ma un’esortazione al cambiamento. La porta restava aperta alla conversione dei singoli.

Il cammino di un pastore tra la gente

In dodici anni di pontificato, Papa Francesco ha viaggiato instancabilmente, raggiungendo luoghi periferici e incontrando comunità dimenticate. Celebre è la sua immagine nella Piazza San Pietro deserta durante il lockdown da Covid-19: un simbolo potente di speranza e resistenza. Si è fatto portavoce dei migranti, dei poveri, dei malati e degli emarginati.

A tutti ha rivolto parole di conforto e stimolo, con uno stile di comunicazione diretto e accessibile. Il suo celebre saluto “Buonasera” dal balcone di San Pietro, il giorno della sua elezione, anticipava già il tono del suo mandato: umile, accogliente, rivolto a tutti.

Il suo pontificato ha rappresentato una nuova pagina per la Chiesa: meno dogmatica, più evangelica; meno autoreferenziale, più missionaria. In ogni gesto e in ogni parola, Francesco ha incarnato il Vangelo vissuto, testimoniando che la fede autentica si misura nel servizio. Il mondo lo saluta con gratitudine, certo che il suo esempio continuerà a ispirare credenti e non, ben oltre i confini della Chiesa.

