Papa Francesco è pronto a fare ritorno a Casa Santa Marta, la sua residenza in Vaticano. Dopo un lungo periodo di ricovero presso il Policlinico Gemelli, dove è stato trattato per una polmonite bilaterale, il Pontefice sarà dimesso domani, dando il via alla fase di recupero e convalescenza che durerà due mesi.

Il recupero e le prospettive per il futuro

Durante il periodo di convalescenza, che durerà circa due mesi, Papa Francesco non avrà impegni ufficiali. I medici che lo seguono hanno stabilito un piano di recupero che prevede un ritorno graduale alle sue normali attività, con un riposo assoluto nelle prime settimane. Il pontefice, che ha già mostrato segni di miglioramento, dovrà evitare ogni tipo di impegno pubblico o privato che possa compromettere il suo recupero.

Non sono previste attività ufficiali nei prossimi mesi, e il programma del Papa si concentrerà su un riposo controllato e su visite mediche frequenti. La decisione di non pianificare appuntamenti ufficiali è stata presa per garantire che il recupero sia il più rapido e sicuro possibile, evitando sforzi eccessivi. Secondo quanto dichiarato dal professor Sergio Alfieri, capo dell’equipe medica del Gemelli, l’infezione polimicrobica che ha colpito il Papa è ancora in corso di eliminazione, motivo per cui è necessaria una fase di riposo prolungato.

Una dimissione “protetta”

La dimissione di Papa Francesco dal Policlinico Gemelli avverrà dopo l’Angelus di domani, quando il Pontefice si affaccerà dal decimo piano dell’ospedale per salutare i fedeli. Questo atto simbolico rappresenta un momento di grande emozione per i molti che hanno seguito con attenzione il suo ricovero e il suo percorso di guarigione. La dimissione è definita dagli esperti medici una “dimissione protetta”, ovvero una fase in cui il Papa continuerà la sua convalescenza sotto stretto controllo sanitario. Questo implica che la sua attività quotidiana sarà limitata e che i medici monitoreranno costantemente le sue condizioni.







La polmonite bilaterale risolta, ma il virus polimicrobico persiste

L’equipe medica che ha seguito Papa Francesco ha confermato che la polmonite bilaterale che lo aveva colpito è stata completamente risolta. Tuttavia, il virus polimicrobico che ha causato complicazioni respiratorie è ancora presente e continua a richiedere un monitoraggio costante. La presenza di questo virus implica che il Papa dovrà affrontare un lungo periodo di convalescenza, necessario per eliminare completamente l’infezione. La guarigione della polmonite non significa che il pericolo sia del tutto passato, e quindi i medici hanno raccomandato un recupero lento e graduale.

Nel briefing medico tenuto al Gemelli, il professor Luigi Carbone, referente medico di Santa Marta, ha dichiarato che la situazione del Papa è stabile, ma ha anche sottolineato che la convalescenza sarà lunga. Non ci sono preoccupazioni immediate, ma il rischio di possibili “riacutizzazioni” non è da escludere, considerando l’età avanzata del Pontefice. La sua salute sarà monitorata costantemente, e la prudenza rimane la priorità per evitare ogni tipo di complicazione.

Un paziente esemplare, ma con alcune precauzioni

I medici hanno sottolineato che Papa Francesco è stato un “paziente esemplare”. Nonostante le difficoltà legate alla sua condizione, il Pontefice ha seguito diligentemente tutte le indicazioni mediche, senza rifiutare mai i trattamenti suggeriti. Durante tutto il ricovero, il Papa ha mostrato una grande disponibilità a rispettare i consigli dei medici, mostrando una completa fiducia nel trattamento e nei piani terapeutici indicati. Questo atteggiamento ha contribuito in maniera significativa alla sua pronta stabilizzazione e ai progressi visibili.

Inoltre, i medici hanno precisato che il Papa non ha mai contratto il Covid-19, e che non soffre di diabete, circostanze che avrebbero potuto complicare ulteriormente la sua condizione. Nonostante l’88enne Pontefice abbia dovuto affrontare una grave infezione polmonare, la sua forza e la sua determinazione sono state decisive per il miglioramento della sua salute.

Il ritorno al Vaticano: un nuovo inizio

Con la dimissione prevista per domani, Papa Francesco tornerà finalmente a casa, dove potrà proseguire la sua guarigione in un ambiente familiare. Il suo ritorno a Santa Marta, che ha sempre rappresentato un rifugio sicuro per lui, segna l’inizio di una nuova fase del suo percorso di recupero. La sua residenza, situata all’interno del Vaticano, gli permetterà di continuare a seguire la sua routine quotidiana in modo protetto e in un contesto che gli è più congeniale.

In definitiva, sebbene il Papa stia meglio e possa ora tornare a casa, il suo recupero richiederà pazienza e attenzione. La sua salute sarà monitorata con scrupolo, e non è da escludere che nel corso dei prossimi mesi possano esserci momenti di tensione o preoccupazione. Tuttavia, i medici sono fiduciosi che il Pontefice supererà questa fase di recupero, gradualmente tornando alle sue attività. Il cammino verso la completa guarigione, anche se lungo, è comunque ormai avviato.

Vincenzo Ciervo