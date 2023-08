Papa Francesco e l’inclusività: una visione progressista all’interno della Chiesa

Papa Francesco e l’inclusività: nuove parole di apertura verso argomenti precedentemente tabù all’interno della Chiesa cattolica. Tra questi l’inclusività, in particolare nei confronti delle persone Lgbt.

Papa Francesco, noto per le sue posizioni aperte e progressiste, ha rinnovato il suo sostegno alla comunità Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali e transgender) in un’intervista rilasciata prima della sua partenza per Lisbona per per la Giornata Mondiale della Gioventù (Gmg). Le sue parole hanno suscitato dibattiti e riflessioni all’interno della Chiesa cattolica e hanno sollevato interrogativi sul bilanciamento tra tradizione e modernità.

Nell’intervista concessa al settimanale socio-religioso Vida Nueva, il Pontefice ha ribadito il suo messaggio di accoglienza e comprensione nei confronti delle persone transgender, affermando che “le transessuali sono figlie di Dio”. Questa affermazione, insieme alla sua insistenza sul fatto che la Chiesa debba aprire le porte a “todos, todos, todos” (tutti, tutti, tutti), ha sottolineato la sua convinzione che l’amore divino debba abbracciare ogni individuo, indipendentemente dall’orientamento sessuale.

Questa non è la prima volta che Papa Francesco espone posizioni progressiste all’interno della Chiesa cattolica. Nel 2013, durante un volo papale verso Rio de Janeiro in occasione della Giornata mondiale della gioventù, ha risposto alla domanda sui gay dicendo: “Chi sono io per giudicare?“. Questa affermazione ha rappresentato un importante spartiacque nella retorica della Chiesa su queste questioni. Nel 2016, ha dedicato un’enciclica, Amoris Laetitia, alla famiglia, sottolineando che “il sesso è un dono di Dio“.

Nonostante le aperture di Papa Francesco, però, alcune fazioni conservative all’interno della Chiesa continuano a considerare il tema del sesso un tabù. Durante la Gmg di Lisbona, ad esempio, il sesso è stato poco affrontato nelle catechesi e nel dialogo con il Papa. Questo divario tra la visione progressista di Papa Francesco e le posizioni più tradizionali all’interno della Chiesa evidenzia la complessità di gestire un’istituzione che abbraccia una vasta gamma di opinioni e credenze.

Le parole del Papa riflettono il suo impegno costante per promuovere un messaggio di amore, inclusione e accettazione. Mentre alcuni possono criticare la sua visione progressista come un allontanamento dalla tradizione, altri vedono in queste posizioni un passo importante verso una Chiesa più aperta e rispettosa delle diversità umane.

L’inclusività Lgbt è solo uno dei temi su cui Papa Francesco ha cercato di guidare la Chiesa verso una maggiore apertura. Le sue parole e azioni continuano a stimolare discussioni profonde e a suscitare domande sul futuro della Chiesa cattolica e sulla sua capacità di evolversi in un mondo sempre più complesso e diversificato.