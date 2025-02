Durante l’udienza generale, Papa Francesco ha avuto un momento di difficoltà fisica che lo ha costretto a sospendere la lettura della catechesi, ma non ha rinunciato al suo impegno di sensibilizzare il mondo sulla pace. Nonostante il suo stato di salute, che lo ha obbligato a cedere la parola a un collaboratore, il Pontefice ha voluto pronunciare un messaggio per la pace universale, toccando i cuori dei fedeli presenti nell’Aula Paolo VI.

Il momento di difficoltà fisica

Papa Francesco ha iniziato a leggere il testo della catechesi, ma poco dopo ha dovuto interrompersi a causa di problemi respiratori. “Mi permetto di chiedere al sacerdote, al lettore, che continua a leggere perché io con la mia bronchite non posso ancora”, ha detto ai presenti. A quel punto, Don Pierluigi Giroli, uno dei collaboratori del Papa, ha preso il suo posto continuando la lettura.

Tuttavia, nonostante la malattia, il Pontefice non si è limitato a passare il testo. Ha voluto aggiungere qualcosa di personale, pronunciando un messaggio forte per il mondo, dando prova della sua determinazione a proseguire nella missione di bene comune, anche in un momento di debolezza fisica.

Il messaggio di pace di Papa Francesco

La pace è stato l’argomento centrale dell’intervento di Papa Francesco, che ha dedicato l’udienza alla riflessione sulle numerose guerre che stanno devastando diverse nazioni. “Penso a tanti Paesi che sono in guerra”, ha dichiarato con un tono deciso, invitando tutti a non dimenticare che la guerra porta sempre alla perdita per tutti i coinvolti.

Il Papa ha voluto ricordare che la violenza non è mai la soluzione a qualsiasi tipo di conflitto e che gli esseri umani non sono stati creati per distruggere, ma per contribuire alla crescita e al benessere dei popoli. “Non siamo nati per uccidere, ma per far crescere i popoli”, ha aggiunto con fermezza, esortando i presenti a impegnarsi attivamente per costruire un mondo di pace, attraverso la solidarietà e il dialogo.







Un appello che riguarda tutti

Papa Francesco ha voluto anche rivolgere un pensiero ai Paesi che stanno vivendo sofferenze terribili a causa della violenza. Ha citato la Ucraina, che ormai da tempo è teatro di un conflitto sanguinoso, ma anche altri luoghi dove la guerra continua a mietere vittime. Ha parlato della Palestina, Israele, del Myanmar, del Nord Kivu e del Sud Sudan, ricordando che i conflitti sono diffusi in molte regioni del mondo.

“Per favore, preghiamo per la pace”, ha invitato il Papa con grande enfasi. “Facciamo penitenza per la pace”, ha aggiunto, sollecitando tutti a utilizzare gli strumenti spirituali e morali per promuovere una cultura della non violenza e della cooperazione tra i popoli.

La forza del Papa di fronte alla malattia

Nonostante la bronchite che lo ha colpito, Papa Francesco ha dato prova di una grande forza interiore, scegliendo di continuare a portare avanti il suo messaggio di speranza e di giustizia. La sua decisione di affrontare un momento di difficoltà fisica con un appello alla pace ha mostrato quanto sia forte il suo impegno per il bene comune, nonostante le sue condizioni.

Questa scelta è stata significativa, in quanto ha dimostrato che la missione del Papa non è legata solo alla sua condizione fisica, ma alla necessità di comunicare valori fondamentali che toccano tutte le persone, a prescindere dalle difficoltà individuali.

Un impegno per il futuro

Papa Francesco ha sempre fatto della pace uno dei temi centrali del suo pontificato. La sua capacità di affrontare le difficoltà con determinazione e la sua costante attenzione alle problematiche globali hanno contribuito a dare una direzione forte alla sua azione pastorale. Ogni suo appello per la pace diventa un invito per i fedeli a rimanere uniti e a non abbandonare mai la speranza, anche di fronte alle difficoltà.

Il suo messaggio finale invita a un impegno collettivo per fermare la violenza e costruire un mondo più giusto, dove i conflitti possano essere risolti non con la forza delle armi, ma con il potere delle parole, della compassione e del dialogo.

Vincenzo Ciervo