Immagina di essere uno steward di turno sul volo aereo da Santiago del Cile a Iquique con la tua partner anch’essa hostess. Ora immagina di avere come passeggero Papa Francesco. Che fai, non lo disturbi per chiedergli di unirti in matrimonio con la tua sposa volante? In fin dei conti questa è un’occasione da prendere al volo! Ebbene, questa non è soltanto una fiaba ad alta quota, ma quanto accaduto realmente a due dipendenti quarantenni della compagnia Latam.

Il “Sì” più invidiato del mondo

In meno di qualche ora i due assistenti di volo sono diventati la coppia di sposi più famosa del web. Questa benedetta coppia conviveva già da diverso tempo con due figlie e aveva già svolto il rito di unione civile. Impossibilitata a completare il pacchetto nunziale con il rito religioso poichè il terremoto del 27 Febbraio 2010 in Cile ha causato il crollo della parrocchia cui appartenevano, proprio qualche ora prima della funzione, i novelli sposi cadono nello sconforto e nella delusione.

“Che questo gesto sia d’esempio per tutti”

Queste le parole di Papa Francesco che si è offerto di celebrare il matrimonio dopo aver ascoltato la triste storia dei due ragazzi. Alla presenza del testimone, il presidente della compagnia aerea Ignacio Cueto, il Santo Padre ha firmato su un foglio A4 il documento di validità del rito religioso tra le lacrime e la commozione di tutti. Non era mai successo nella storia che un papa celebrasse il sacramento del matrimonio su un volo aereo. Il Pontefice, recatosi in Cile per i problemi che affliggono quell’angolo di mondo e per i quali si è detto dolorante e partecipe, mostra ancora una volta il suo grande lato umano e accorcia sempre di più le distanze tra il cielo e la terra, stavolta celebrando l’amore …a metà strada.

La notizia dilaga e le papabili donne che covano il desiderio forte di fare il grande passo e che sanno che nessun uomo direbbe ‘no’ al cospetto del Santo Padre, già si stanno informando. A quando il prossimo viaggio di Francesco?

Claudia Marciano