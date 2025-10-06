Nell’ambito della Conferenza Internazionale intitolata “Rifugiati e migranti nella nostra casa comune”, in corso presso il Pontificio Istituto Patristico Augustinianum a Roma, Papa Leone XIV ha rivolto un accorato messaggio ai partecipanti, ricordando l’urgenza morale e spirituale di rispondere con determinazione e umanità alla crisi migratoria globale. Il Pontefice, durante la conferenza sui migranti, ha accolto in udienza i delegati dell’incontro, lanciando un forte appello all’azione concreta e alla costruzione di una cultura fondata sulla riconciliazione e sulla solidarietà.

Nel suo discorso, il Santo Padre ha posto l’accento sulla gravità della situazione attuale: oltre 100 milioni di persone nel mondo risultano sfollate a causa di conflitti armati, persecuzioni, cambiamenti climatici e diseguaglianze economiche. Questa cifra, drammaticamente storica, rappresenta uno dei più grandi esodi umani del nostro tempo.

L’immagine della “casa comune” evocata dal titolo della conferenza non è solo una metafora ecologica, ma diventa anche simbolo di un’umanità condivisa, che non può più permettersi barriere d’indifferenza o risposte parziali. Il Papa ha richiamato l’intera comunità internazionale alla responsabilità, sollecitando politiche migratorie ispirate ai principi della giustizia e della misericordia.

Un antidoto alla globalizzazione dell’impotenza

Nel cuore del messaggio pontificio risuona la denuncia della “globalizzazione dell’impotenza”, espressione ripresa dal magistero di Papa Francesco, che Leone XIV ha voluto richiamare come riferimento fondamentale. Il termine, coniato per descrivere l’inerzia collettiva dinanzi a grandi tragedie contemporanee, è stato usato dal Pontefice per invitare a un’inversione di rotta culturale e spirituale.

Migranti e rifugiati: testimoni e protagonisti

Particolarmente significativa è stata la riflessione del Papa sul ruolo dei migranti e dei rifugiati non solo come destinatari di aiuto, ma come attori fondamentali della trasformazione sociale.

Secondo il Pontefice, i percorsi migratori, spesso segnati da sofferenze indicibili, contengono anche semi di rinnovamento per le società di arrivo, che possono trarre beneficio dall’incontro con l’altro, dalla ricchezza delle culture, dalla capacità di resistere e di ricominciare.

Il ruolo delle comunità religiose e civili

Il Papa ha poi elogiato l’impegno di molte realtà religiose, caritative e civili che si prodigano quotidianamente per offrire assistenza ai migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Ha incoraggiato la cooperazione ecumenica e interreligiosa come strumento di pace e inclusione.

In questo contesto, Leone XIV ha auspicato una maggiore sinergia tra governi, istituzioni internazionali e società civile, affinché le risposte alla crisi migratoria non siano episodiche o emergenziali, ma strutturate, sistemiche e sostenibili nel lungo periodo.







La diplomazia vaticana e l’impegno per la pace

Il discorso del Santo Padre si inserisce anche in un più ampio sforzo della Santa Sede per favorire percorsi di pace nei teatri di conflitto da cui originano molti flussi migratori. Leone XIV ha ribadito il sostegno della diplomazia vaticana a ogni iniziativa volta a fermare le guerre e a creare condizioni di vita dignitose nei Paesi di origine. “La pace – ha detto – è il primo diritto negato ai migranti”.

Il Pontefice ha ribadito che finché non si affronteranno le cause profonde delle migrazioni forzate – povertà, disuguaglianze, dittature, cambiamenti climatici – sarà impossibile fermare il fenomeno, che va compreso e gestito, non represso.

Un altro tema toccato da Leone XIV è stato quello dell’educazione, vista come chiave per la trasformazione delle mentalità e la promozione di una cultura dell’incontro. Il Papa ha invitato le istituzioni educative, in particolare quelle cattoliche, a promuovere percorsi formativi che preparino le nuove generazioni a vivere in società plurali e inclusive.

Ha inoltre citato esempi virtuosi di scuole, parrocchie e comunità che, in varie parti del mondo, si stanno impegnando nell’accoglienza e nell’integrazione dei migranti, dimostrando che un altro modello di convivenza è possibile e già in atto.

La Conferenza Internazionale come laboratorio di idee

La conferenza, organizzata con la collaborazione di organismi vaticani e agenzie internazionali, si configura come un’importante piattaforma di riflessione e di proposta. Studiosi, esperti, rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore stanno dialogando per delineare strategie comuni e buone pratiche per affrontare il fenomeno migratorio nel rispetto della dignità umana.

I lavori dell’Augustinianum, che proseguiranno nei prossimi giorni, si articolano in tavole rotonde tematiche su accoglienza, inclusione, politiche pubbliche e diritti umani. L’obiettivo è quello di costruire un’agenda condivisa che sappia coniugare idealità e pragmatismo.

Le parole di Leone XIV non si limitano a un richiamo morale, ma assumono il tono di un vero e proprio mandato rivolto a tutti gli attori della scena mondiale. La crisi dei migranti e dei rifugiati – ha detto – è un banco di prova per la nostra umanità e per la coerenza dei nostri valori.

Il Pontefice ha lasciato ai partecipanti un messaggio di speranza ma anche di responsabilità: “In un mondo diviso, la sfida è non lasciarsi dividere nel cuore. È il tempo della compassione attiva, della solidarietà operosa, della fede che si traduce in giustizia”.

Patricia Iori