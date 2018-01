L’ultima decisione presa dall’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) per regolare lo svolgimento della campagna elettorale in televisione, ovvero la cosiddetta “par condicio” lascia piuttosto perplessi.

Premettiamo che la legge sulla “par condicio”, esiste già dal 2000. In tempi di votazioni, la legge assicura la parità di condizioni nell’esposizione di opinioni e posizioni politiche nei dibattiti televisivi. Dunque, è già da un po’ che appena sorge la parola “elezioni”, si inizia a tirare fuori il cronometro per controllare che il tempo nei programmi di informazione dedicato ad ogni politico sia equivalente. Tuttavia la novità, è che con questa delibera, non si vuole monitorare la presenza in tv soltanto dei politici, cosa compresa e accettata da tutti, ma anche dei giornalisti.

Esattamente, ecco cosa prevede l’articolo 7 della delibera approvata:

“È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l’intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell’oggettività dell’informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica di dati e informazioni emersi dal confronto”.

In poche parole, il giornalista invitato, deve dichiarare “da che parte sta”, così che il conduttore e/o direttore del programma possa invitare un altro giornalista che stia “dalla parte opposta”

Ma come si fa?

Per quanto le posizioni politiche di molti giornalisti siano piuttosto evidenti, è difficile farli rientrare in una categoria sola, ed in ogni caso, una volta stabilita, contro quale delle numerose categorie politiche in opposizione li si metterebbe contro?

E’ stata chiesta un’opinione anche ad Enrico Mentana, un giornalista ormai esperto in quanto a campagne elettorali, il quale fa capire il problema facendo un pratico esempio: “Un giornalista anti-renziano come lo incaselliamo: nel centrodestra o nei 5 stelle? E a un giornalista a 5 Stelle gli mettiamo contro uno di destra o di sinistra?”









Insomma, i giornalisti non credevano sarebbero stati sottoposti a questo controllo e la situazione, in prossimità delle elezioni appare già notevolmente caotica.

Roberta Rosaci