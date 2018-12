“Radici”: luoghi che si fanno identità, necessità, appartenenza

Quanti luoghi ci sono nel mondo che appartengono così a qualcuno, che qualcuno ha nel sangue.

Che si tratti o meno della propria terra d’origine, tutti abbiamo un luogo che mette radici nel nostro cuore, che portiamo dentro in qualunque parte del mondo ci si ritrovi ad essere.

Un luogo che si fa per noi identità, appartenenza, necessità alla quale tornare per ritrovarsi.

E’ alle “radici” che abbiamo dedicato il tema di Dicembre di “Parabola” il contest di Ultima Voce dedicato alla “parola” in versi, alla poesia in tutte le sue sfaccettature.

Tra i componimenti presentati, a conquistare la preferenza dei nostri lettori è stato quello di Mirko Bertelli, da Nogara, appassionato d’arte in tutte le sue d’espressione. “Oltre alla scrittura, tra poesie e racconti d’amore raccolti in una pubblicazione, l’ altra mia occupazione e’ dipingere. Ho frequentato corsi di doratura restauro e pittura, con risultati soddisfacenti. “

Come definiresti la poesia? Cosa rappresenta per te?

“La definirei come un’ emozione, un’ emozione da tenere stretta, rappresenta sicuramente l’ amore per la Vita, la passione, la sensibilità, ha la funzione di avvicinarci di più, di trasmettere emozioni leggere e allo stesso tempo forti”.

Cosa ha ispirato il pezzo presentatoci?

“Talvolta si è costretti a prendere decisioni difficili, ad abbandonare la propria terra d’ origine per necessita’.

Io non sono mai riuscito a lasciare la mia terra, ci sono molto affezionato. ma ho provato a mettermi nei panni di chi l’ha fatto. L’ ho scritta pensando a tutte quelle persone che per diversi motivi sono state costrette a farlo.

Nonostante ciò credo che le proprie radici non si debbano tradire, i ricordi ci spingeranno sempre verso di loro”.

Vi lasciamo così ai versi di Mirko Bertelli, invitandovi a scoprire il nuova tema per il mese di Gennaio!

“Radici tradite”

Sei partita per sempre, perche’

La tua terra ti dissetava

Eravate un’ anima

Adesso stai volando, chissa’ dove

In un corpo perso senza occhi

Il verde delle tue radici ti dipingeva

Lì hai raccolto le tue fatiche

Mi piacevano le tue lacrime

Scendevano dalla tua casa

Fiumi di parole perse

Perchè, perchè sei fuggita

Troverai solitudini deserti

Rimpiangerai la vita

Il tuo passato ti ricorderà

Senza di te, non sara’ piu’ lo stesso