La recente decisione dell’amministrazione Trump di interrompere la costruzione del parco eolico offshore a New York ha sollevato preoccupazioni non solo ambientali, ma anche economiche e sociali. Il progetto Empire Wind 1, considerato un pilastro nella transizione energetica dello Stato, è stato bruscamente fermato, mettendo in discussione il futuro di numerose iniziative simili, tra cui proprio il parco eolico offshore a New York, previsto al largo di Long Island.

Le implicazioni economiche del parco eolico offshore a New York

La zona sud dello Stato di New York, che include la valle dell’Hudson e la città stessa, si trova ad affrontare sfide logistiche ed economiche rilevanti nella costruzione di impianti per energie rinnovabili. Gli spazi limitati, soprattutto nelle aree urbane, e gli elevati costi di realizzazione rendono complessa la crescita di questo settore. Tuttavia, proprio per raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici prefissati, è indispensabile affiancare a impianti più piccoli, come pannelli solari o sistemi di accumulo, strutture su larga scala come Empire Wind 1.







Questo progetto, avviato con una concessione federale nel 2017, prometteva di fornire energia pulita a mezzo milione di famiglie, creando oltre 1.500 posti di lavoro. Con 54 turbine pianificate, rappresentava un passo concreto verso un sistema energetico più sostenibile per milioni di cittadini. Tuttavia, un ordine del segretario degli Interni Doug Burgum ha bloccato l’iniziativa, citando la necessità di riesaminare l’approvazione rilasciata dall’amministrazione precedente, giudicata affrettata.

Il presidente Donald Trump ha più volte espresso disapprovazione verso l’energia eolica, descrivendo le turbine come “grandi e brutte” e accusandole di danneggiare la fauna marina. Non è un caso che uno dei primi atti della sua amministrazione sia stato quello di sospendere l’approvazione di nuovi progetti eolici, sia in mare che sulla terraferma, ordinando anche una revisione delle concessioni già esistenti.

Blocco dei lavori per Empire Wind 1

L’azienda norvegese Equinor, responsabile della realizzazione di Empire Wind 1, ha confermato il fermo dei lavori, dichiarando però l’intenzione di avviare un confronto legale per tutelare il progetto. Secondo il team legale, il blocco potrebbe rappresentare una violazione delle condizioni contrattuali e dei permessi già ottenuti.

Le ripercussioni di questo stop vanno ben oltre la sospensione di un singolo progetto. Si rischia infatti un rallentamento significativo nell’attuazione del Climate Act di New York, che fissa come obiettivo una rete elettrica alimentata per il 70% da fonti rinnovabili entro il 2030. La battuta d’arresto arriva in un momento in cui la crescita dell’occupazione verde è già più lenta del previsto, e i grandi progetti rappresentano una delle poche vie percorribili per colmare il divario.

L’aspetto occupazionale è forse quello che colpisce di più. Empire Wind 1 non rappresentava solo una promessa ecologica, ma anche una possibilità concreta per centinaia di lavoratori, soprattutto in comunità svantaggiate come quella di Sunset Park, nel sud di Brooklyn. In quest’area, storicamente esposta a inquinamento e disuguaglianze economiche, la costruzione e la gestione del terminale marittimo per l’eolico offrivano prospettive reali di impiego e formazione professionale. Il progetto includeva 1.000 posti in edilizia, 130 apprendistati, 200 incarichi per l’assemblaggio e 50 occupazioni permanenti.

Il sindacato Climate Jobs NY ha espresso preoccupazione per il blocco, sottolineando che alcuni lavoratori erano già pronti a salpare per installare le fondamenta delle turbine. Ora, rischiano di ritrovarsi senza stipendio nel giro di pochi giorni.

Secondo diversi attivisti e pianificatori urbani, la decisione dell’amministrazione federale introduce un pericoloso precedente: la possibilità che ogni cambio politico comporti una revisione o addirittura l’annullamento di progetti già approvati. Questo clima di incertezza potrebbe allontanare investitori e bloccare l’innovazione proprio quando sarebbe più urgente accelerarla.

Il blocco di Empire Wind 1 non è solo una questione di politiche ambientali: è il simbolo di una battaglia più ampia tra visioni opposte di futuro. Da un lato c’è chi punta su un’economia verde, inclusiva e orientata alla sostenibilità; dall’altro, chi preferisce mantenere lo status quo, anche a costo di rinunciare a benefici ambientali, sociali ed economici. Il tempo ci dirà quali conseguenze avrà questa scelta, ma per molte famiglie e lavoratori newyorkesi, gli effetti si stanno già facendo sentire.

Elena Caccioppoli