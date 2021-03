Parco sommerso di Baia: arriva un sommergibile per visitare le rovine

Arriva un’innovazione nel turismo archeologico: è ora possibile visitare le rovine del Parco sommerso Baia, nei Campi Flegrei, grazie al progetto NemoSub. Il Parco è già visitabile con Cymba, un battello con fondo finestrato e capienza di 48 persone o, per i più esperti, con immersioni subacquee guidate. Con NemoSub, un piccolo sommergibile provvisto di vetrate, i visitatori non esperti di immersioni potranno ammirare le antiche rovine della città sommersa ancora più da vicino. Il mezzo è arrivato una settimana fa nel porto di Baia. Il progetto è stato annunciato anche dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Regione con un post su Facebook che ricorda l’importanza dello sviluppo e preservazione del patrimonio culturale italiano.

Un sommergibile turistico per visitare la Città Sommersa di Baia. È arrivato a Bacoli un nuovo veicolo, con vetrate affacciate sul fondale, per scoprire il Parco Archeologico Sottomarino più vasto e suggestivo del Mar Mediterraneo. L’antica città romana di Baiae sta diventando sempre più uno dei luoghi di visita più ricercati d’Italia. Un punto di riferimento, per lo sviluppo della nostra terra, che sarà imprescindibile verso il prossimo 2022, con Procida Capitale Italiana della Cultura.