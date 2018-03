A Parigi apre un bordello 2.0 di…. bambole gonfiabili!

Dopo la Germania, la Spagna e l’Ungheria, anche in Francia ha aperto il primo bordello di bambole gonfiabili.

Nel 1946, la legge Marthe-Richard ha imposto in Francia la chiusura di tutte le case di piacere. A più di 70 anni di distanza a Parigi ha aperto un nuovo tipo di casa chiusa, dedicato interamente alle sex dolls.

L’idea è venuta a Joaquim Lousquy, un giovane di 28 anni che, dopo avere provato le dolls a Barcellona ha deciso di aprire una casa di piacere con bambole gonfiabili a Parigi, nel XIV° arrondissement.

Il locale, il cui indirizzo è segreto, è stato inaugurato il primo febbraio, e al suo interno sono presenti quattro bambole gonfiabili: Kim, Sofia, Lily e Candice. I prezzi variano molto: si parte da 89 euro all’ora fino a 149 euro. Inoltre, è previsto anche un servizio delivery, che permette di poter ricevere a casa la bambola al prezzo di 250 euro. Il locale offre la possibilità di utilizzare un casco di realtà virtuale, al prezzo di 19 euro.

I clienti del bordello hanno dai 30 ai 50 anni e sono stati descritti dal proprietario di X-Dolls come persone normali, le quali vogliono sperimentare nuove pratiche sessuali.









Joaquim Lousqui ha dichiarato al settimanale Les Inrockuptibles che la forza di quest’idea innovativa risiede nella diversità. Inoltre, il proprietario ha intenzione di aprire altri bordelli 2.0 nel resto della Francia, di cui uno, molto presto, a Bordeaux.

Le bambole gonfiabili sono considerate come un tradimento?

Come già constato parlando del bordoll tedesco, secondo alcuni le bambole gonfiabili non sono da considerarsi come un tradimento. Perché?

Probabilmente, questo perché secondo alcuni le dolls non sono donne “vere”, pur avendo sembianze umane.

Il proprietario del locale ha dichiarato a Les Inrockuptibles che:

« Une poupée comme ça, c’est pas une femme. Une femme, c’est bien plus que ça : ça réfléchit, ça vit. Il ne faut pas non plus comparer ça au vrai sexe. C’est comme comparer une moto et un scooter ».

Ovvero : « una bambola di questo tipo non è una donna. Una donna è molto più di questo, la donna pensa e vive. Non bisogna nemmeno comparare ciò al sesso, è come comparare una moto con uno scooter ».

Le critiche e lo scandalo di X-Dolls

In questo ultimo periodo il locale ha ricevuto molte critiche da parte dei gruppi politici francesi. Il PCF si è opposto alla casa di piacere, chiedendone la chiusura, poiché vedevano in esso una banalizzazione del rapporto sessuale, della relazione tra gli esseri umani ma soprattutto della figura della donna, trasformata in un oggetto. Inoltre, secondo molti, questo locale inciterebbe allo stupro o alla pedofilia. Il consiglio di Parigi ha deciso ieri, giovedì 22 marzo, che il bordello rimarrà aperto.

Il locale ha risposto alle critiche: sulla pagina Facebook di X-Dolls possiamo leggere :

« Nous avons pu constater un bon nombre d’articles de presse et de pétitions circulant sur les réseaux sociaux où il est stipulé que nous proposons une option sonore « VIOL » , ceci est totalement faux et strictement inventé par nos détracteurs qui ne sont jamais venus “enquêter” sur notre activité pour en juger de la teneur. NOS XDOLLS N’ONT AUCUNE OPTION DE LA SORTE , ET NE PARLENT MÊME PAS ! Donc si certains parlent de viol il ne s’agit là que d’un pur produit de leur imagination immorale ».

Ovvero :

« Abbiamo potuto constatare che circolano molti articoli di giornale e petizioni sui social network dove si dice che noi proponiamo un’opzione sonora “stupro”. Questo è totalmente falso ed è stato inventato dai nostri oppositori, i quali non hanno mai controllato la nostra attività per giudicarne il tenore. Le nostre X-Dolls non hanno nessuna opzione del genere, e non parlano nemmeno! Quindi se alcuni parlano di stupro si tratta soltanto di un mero prodotto della loro immaginazione immorale ».

Caterina Tiziani