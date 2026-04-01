Nonostante segnali incoraggianti sul fronte dell’inclusione e della parità di genere nel lavoro, la provincia di Reggio Emilia continua a presentare elementi strutturali di squilibrio che penalizzano le donne. Il divario retributivo, in particolare, resta una delle criticità più evidenti, a testimonianza di come i progressi registrati negli ultimi anni non siano ancora sufficienti a garantire una piena equità.

Stabilità dell’indice complessivo: un progresso contenuto

Secondo il più recente rapporto dell’Osservatorio provinciale sulle discriminazioni di genere in ambito lavorativo, riferito al 2025, la situazione generale mostra un andamento sostanzialmente stabile. L’indice sintetico che misura il livello di parità tra uomini e donne si attesta a 81,8 punti su una scala da 0 a 100, dove il valore massimo rappresenta il raggiungimento della piena uguaglianza. Rispetto all’anno precedente, quando il punteggio era pari a 80,7, si registra dunque un miglioramento lieve ma significativo.







Un sistema di analisi articolato su più dimensioni

Il rapporto, giunto al suo secondo anno di pubblicazione, è stato elaborato grazie alla collaborazione tra la Provincia e l’Università di Modena e Reggio Emilia. L’analisi si basa su un modello articolato che prende in considerazione sei ambiti fondamentali della vita sociale ed economica: lavoro, reddito, istruzione, gestione del tempo, accesso al potere e salute.

Questi indicatori sono stati costruiti seguendo una metodologia ispirata agli standard europei del Gender Equality Index, ma adattati alla dimensione territoriale provinciale.

Lavoro e occupazione: buone performance ma con limiti

Sul piano occupazionale, Reggio Emilia si distingue per risultati migliori rispetto a molte altre realtà territoriali italiane. Il tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro è relativamente elevato, così come la presenza delle donne in diversi settori produttivi.

Tuttavia, queste performance positive non riescono a compensare completamente alcune criticità persistenti. Le donne risultano infatti più esposte a forme di lavoro precario, part-time involontario e contratti meno stabili. Inoltre, la loro presenza si concentra ancora in settori tradizionalmente meno remunerativi, contribuendo ad ampliare il divario economico complessivo.

Il nodo del reddito: il divario retributivo resta centrale

Tra gli aspetti più problematici emerge con forza la questione salariale. Il gap retributivo tra uomini e donne continua a rappresentare una delle principali fonti di disuguaglianza. A parità di ruolo o di qualifiche, le donne tendono a percepire compensi inferiori, una dinamica che si riflette anche nel lungo periodo, incidendo sulle pensioni e sulla sicurezza economica futura.

Questo fenomeno non è attribuibile a un’unica causa, ma è il risultato di una combinazione di fattori: minore accesso a posizioni apicali, interruzioni di carriera legate alla maternità e una distribuzione diseguale del lavoro di cura all’interno delle famiglie.

Istruzione: un vantaggio che non si traduce pienamente nel lavoro

Un elemento apparentemente paradossale riguarda il livello di istruzione. Le donne, mediamente, presentano titoli di studio più elevati rispetto agli uomini e mostrano performance scolastiche migliori. Tuttavia, questo vantaggio non si traduce in modo proporzionale in opportunità professionali equivalenti.

Il mismatch tra competenze acquisite e sbocchi occupazionali mostra un problema sistemico: il mercato del lavoro non valorizza adeguatamente il capitale umano femminile, contribuendo a mantenere le disuguaglianze esistenti.

Tempo e carichi familiari: una distribuzione ancora squilibrata

Un altro ambito critico riguarda la gestione del tempo. Le donne continuano a farsi carico in misura prevalente delle responsabilità familiari e domestiche, riducendo di fatto il tempo disponibile per l’attività lavorativa e per la crescita professionale.

Questo squilibrio incide non solo sulla quantità di ore lavorate, ma anche sulla qualità delle opportunità accessibili. La difficoltà di conciliare vita privata e lavoro rappresenta uno degli ostacoli principali alla piena partecipazione femminile.

Se si osserva la distribuzione delle posizioni di potere, emerge una rappresentanza femminile ancora limitata nei ruoli decisionali, sia nel settore pubblico che in quello privato. Nonostante alcuni segnali di miglioramento, le donne restano sottorappresentate nei vertici aziendali e nelle istituzioni.

Questa carenza non è soltanto una questione di equità, ma ha implicazioni dirette sulla qualità delle decisioni e sulla capacità di rispondere in modo inclusivo alle esigenze della società.

Sul fronte della salute, invece, la situazione appare generalmente favorevole. Le donne mostrano indicatori positivi in termini di aspettativa di vita e accesso ai servizi sanitari. Tuttavia, anche in questo ambito emergono differenze legate alle condizioni socio-economiche e lavorative, che possono influire sul benessere complessivo.

Un territorio avanti rispetto alla media, ma non ancora equo

Nel confronto con altre realtà territoriali, Reggio Emilia si colloca in una posizione relativamente avanzata per quanto riguarda la parità di genere. Ciò è dovuto anche a una tradizione consolidata di politiche sociali e a un tessuto economico dinamico. Tuttavia, il livello raggiunto non può essere considerato soddisfacente. Le disparità ancora presenti dimostrano che il progresso non è uniforme e che alcune barriere continuano a limitare le opportunità per le donne.