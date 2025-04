Bruxelles si infiamma attorno alla procedura scelta per far avanzare il piano di riarmo UE, ReArm Europe, il maxi progetto da 800 miliardi promosso dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen per rilanciare l’industria della difesa europea. Il contenuto del piano non è stato respinto, ma l’iter scelto per la sua approvazione ha provocato una reazione clamorosa: il Parlamento europeo ha censurato l’uso della procedura d’urgenza del piano di riarmo UE, sollevando un conflitto politico e istituzionale che potrebbe finire davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La contestazione contro la procedura d’urgenza: il Parlamento escluso dall’iter decisionale per il piano di riarmo UE

La scintilla che ha acceso il caso è l’attivazione da parte della Commissione dell’articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell’UE (Tfue), una norma che consente l’approvazione rapida di provvedimenti in situazioni di emergenza, bypassando di fatto il voto del Parlamento europeo.

In questo modo, il piano di riarmo UE – e il fondo Safe da 150 miliardi di euro a esso collegato – verrebbe discusso solo tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, escludendo l’Eurocamera da qualsiasi possibilità di emendamento o consultazione formale.

La Commissione giuridica dice no: “base giuridica inappropriata”

Il 23 aprile, la commissione Affari giuridici del Parlamento (JURI) ha approvato all’unanimità una raccomandazione che boccia il ricorso all’articolo 122, giudicandolo non conforme ai criteri di urgenza previsti dai trattati.

Il parere, elaborato dal servizio giuridico dell’Eurocamera, sostiene che la base legale scelta non è appropriata per un provvedimento di tale portata e invita la presidente del Parlamento, Roberta Metsola, a valutare i prossimi passi, incluso un possibile ricorso alla Corte di giustizia dell’Ue.

Un voto simbolico, ma potenzialmente esplosivo

Pur non essendo vincolante, il voto della commissione JURI ha un forte valore politico. Esso esprime l’insoddisfazione trasversale dei parlamentari – dalla destra alla sinistra – per un metodo che molti ritengono antidemocratico. La procedura d’urgenza scelta da von der Leyen viene vista come un modo per evitare il confronto politico in Aula, accelerando l’adozione del piano ma riducendo la trasparenza e il controllo democratico.

Anche membri del Partito popolare europeo (Ppe), lo stesso gruppo politico della presidente della Commissione, hanno sostenuto la mozione critica.







Le reazioni politiche: scontro aperto tra Bruxelles e Strasburgo sul piano di riarmo UE

Le reazioni contro la procedura d’urgenza del piano di riarmo UE non si sono fatte attendere. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha parlato di un “macigno politico” contro la Commissione, mentre il deputato Mario Furore ha definito il voto un “passaggio storico” per la tutela del ruolo parlamentare.

Duro anche il commento della Lega, che parla di una “sconfitta politica per chi spinge sull’escalation militare”. Critici anche i Verdi e Avs, che chiedono il ritiro del provvedimento. Silenzio, invece, dai Socialisti e dal Ppe, mentre Fratelli d’Italia ha ridimensionato la portata del voto, definendolo una legittima difesa delle prerogative procedurali dell’Eurocamera.

Ora la palla è nel campo della presidente Metsola. Se decidesse di ignorare la raccomandazione della commissione JURI, sarà la Conferenza dei capigruppo a stabilire se avviare formalmente un’azione presso la Corte di giustizia. L’altra opzione è che von der Leyen modifichi l’iter, trasformando il provvedimento in un regolamento sottoposto al normale processo legislativo europeo. Una scelta che, però, rallenterebbe i tempi e aprirebbe la porta a modifiche sostanziali del piano.

Il piano di riarmo UE: contenuti confermati, metodi contestati

Va chiarito che la bocciatura parlamentare riguarda esclusivamente la procedura d’urgenza, non i contenuti del piano. Il Parlamento aveva infatti già approvato a marzo a larga maggioranza il sostegno all’iniziativa, con 419 voti favorevoli. Il progetto ReArm prevede investimenti massicci in munizioni, sistemi di difesa e tecnologie militari, con l’obiettivo di rafforzare la capacità dell’Europa di agire autonomamente in ambito strategico. Il problema è che, secondo molti deputati, una simile trasformazione della politica europea non può avvenire senza un coinvolgimento pieno e democratico dell’assemblea eletta dai cittadini.

Il braccio di ferro tra Commissione e Parlamento europeo sul piano di riarmo UE potrebbe aprire una nuova fase di tensioni interne alle istituzioni Ue. Il rischio è che la legittimità politica di iniziative cruciali venga minata da scelte procedurali affrettate o opache. Per von der Leyen, si tratta di un test non solo sulle capacità decisionali dell’Unione, ma anche sulla tenuta dell’equilibrio tra poteri. E per l’Eurocamera, è l’occasione per riaffermare il proprio ruolo in una delle sfide più delicate della legislatura: l’Europa della difesa.

Lucrezia Agliani