Parola alla Sibilla : agli scavi archeologici di Cuma tra mito e storia

Parola alla Sibilla : sabato 2 giugno, grazie all’associazione Ultima Voce e all’associazione teatrale Arcobaleno Bianco, agli scavi archeologici di Cuma, all’interno dell’antro della Sibilla, è successo qualcosa fuori dall’ordinario. I visitatori del sito archeologico, si sono trovati a tu per tu con la Sibilla cumana. Nella suggestiva atmosfera della galleria trapezoidale, gli ignari spettatori hanno potuto assistere, come in un flashback, alle origini del mito della Sibilla, alla sua metamorfosi, da giovane avvenente ad oracolo millenario, fino a diventare semplicemente una presenza, una voce nel vento.

Figure storiche (Amalia Schiano e Juan Pablo) li hanno introdotti lungo la galleria, musica e danza ellenica di una giovane Sibilla (Regina Circelli) li hanno avvolti come essenza d’incenso, fino a che non si sono trovati faccia a faccia con la Sibilla cumana (Irene Ascolese ). L’associazione teatrale Arcobaleno Bianco, diretta magistralmente dal regista Pino Verdosci (Apollo ), ha dato magia ai testi di Rosario Lubrano. Il pubblico nazionale ed internazionale, ha apprezzato con lunghi applausi la performance della compagnia.

Parola alla Sibilla, da evento singolo, potrebbe diventare ora, un appuntamento con cadenza regolare, visto l’apprezzamento del parco archeologico dei Campi Flegrei e la richiesta di molti utenti che vogliono rivivere l’esperienza e tantissimi altri che, in queste ore, stanno chiedendo di poter assistere.

Tutto ciò, significa che, quando si propone qualcosa di diverso e di un certo spessore, il pubblico risponde. C’è voglia di cultura e senz’altro, il teatro può rappresentare davvero, in certi luoghi e contesti, un viatico perfetto per promuovere cultura e territorio. E proprio promuovere questo territorio, ricco di storia, reperti archeologici ed intriso di miti e leggende, è proprio il volere comune delle forze in campo, l’amministrazione del parco archeologico e la sinergia tra Ultima Voce ed Arcobaleno Bianco. Sinergie che, a breve torneranno a stupire il pubblico, attraverso altri eventi di grande impatto.