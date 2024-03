Le parole di ammirazione per Hitler da parte di Donald Trump hanno suscitato polemiche e dibattiti intensi. Mentre alcuni vedono tali commenti come parte della sua strategia comunicativa provocatoria, altri li interpretano come indicativi delle sue convinzioni personali. Indipendentemente dall’interpretazione, è chiaro che queste parole hanno alimentato il dibattito pubblico sulla sua leadership e sulle sue posizioni politiche, evidenziando la complessità e la controversia della sua figura politica.

L’ammirazione per figure storiche controversie, anche di stampo autoritario, può destare scalpore e suscitare dibattiti accesi. In questo contesto, è rilevante considerare l’esempio dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale ha espresso in più di un’occasione la sua ammirazione per il Führer, Adolf Hitler, sostenendo che avesse compiuto anche “alcune cose buone”.

Il legame tra Trump e il regime hitleriano è stato oggetto di analisi e critica da parte di diversi osservatori politici e storici. Mentre alcuni interpretano tali dichiarazioni come una mera provocazione o una strategia di comunicazione volta a catturare l’attenzione dei media e del pubblico, altri vedono in esse un riflesso delle convinzioni personali dell’ex presidente.

Tali rivelazioni choc sono state riportate dalla Cnn, secondo cui l’ex presidente Donald Trump avrebbe confidato all’ex collaboratore John Kelly, generale ormai in pensione, di pensare che “Adolf Hitler ha fatto anche cose buone”. Ebbene sì, non è uno scherzo, ma sono le dichiarazioni emerse nel libro in uscita del giornalista Jim Sciutto intitolato “The return of great powers”.

Kelly ha detto, riferendosi alle considerazioni di Trump:

«Non si può dire niente di buono su quel tipo. Intendo dire che Mussolini in confronto era un tipo in gamba. È difficile credere che Trump non abbia pensato all’Olocausto o ai 400 mila soldati americani morti nella guerra contro Hitler. Ma penso che si tratti, una volta di più, di ammirazione per l’uomo forte».

È innegabile che le parole di Trump abbiano scatenato reazioni contrastanti all’interno della comunità politica e della società civile. L’ammirazione per un leader responsabile di uno dei periodi più oscuri della storia umana è difficile da comprendere e accettare per molti, specialmente considerando le atrocità commesse durante il regime nazista.

Tuttavia, è importante analizzare il contesto in cui sono state pronunciate tali dichiarazioni. Trump è noto per il suo stile provocatorio e non convenzionale, e spesso utilizza dichiarazioni provocatorie per attirare l’attenzione sui suoi messaggi politici. In questo senso, le sue parole potrebbero essere interpretate come parte di una strategia di comunicazione mirata a suscitare polemiche e a consolidare il suo seguito politico.

D’altro canto, alcuni commentatori hanno suggerito che l’ammirazione di Trump per Hitler potrebbe essere collegata a una visione del potere e dell’autorità che valorizza la leadership forte e senza compromessi. Questa interpretazione solleva interrogativi più ampi sulle sue convinzioni politiche e sulla sua visione della democrazia e dei diritti umani.







Indipendentemente dall’interpretazione delle sue parole, è chiaro che le dichiarazioni di Trump hanno alimentato il dibattito pubblico sulla sua leadership e sulle sue posizioni politiche. La sua ammirazione per Hitler rappresenta solo uno degli aspetti controversi della sua presidenza, ma è certamente uno dei più discussi e contestati.

In conclusione, l’ammirazione espressa da Donald Trump per il Führer, Adolf Hitler, ha suscitato parecchie reazioni contrastanti e ha sollevato interrogativi sulle sue convinzioni politiche e non solo. Inoltre, non è la prima volta che fa tali considerazioni, infatti, aveva già espresso grande ammirazione per il premier ungherese Viktor Orban, considerandolo “fantastico”, così come aveva definito “brillante” il leader cinese Xi Jinping e “un ragazzo a posto” il dittatore nord coreano Kim Jong. Ciononostante, queste sue parole hanno evidenziato la complessità e la controversia della sua figura politica.

Patricia Iori