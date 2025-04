L’amministrazione Erdoğan ha deciso di vietare i parti cesarei in Turchia: al momento il ban si applicherà solamente ai tagli cesarei programmati effettuati nelle cliniche private ma questa mossa fa parte di una campagna politica molto più ampia volta a promuovere il parto naturale e scongiurare una “sterilizzazione femminile di massa”. Si tratta dell’ennesima iniziativa espressione di uno Stato (e di un gruppo di uomini) che si arroga del diritto di decidere sui corpi delle donne, generando non poche preoccupazioni da parte dei movimenti femministi il rispetto dei diritti riproduttivi, dell’autonomia dei corpi e dell’autodeterminazione delle donne in Turchia.

Negli scorsi giorni, la Gazzetta Ufficiale turca ha pubblicato delle nuove regolamentazioni imposte dal Ministero della Salute: non sarà più possibile effettuare parti cesarei in Turchia – nello specifico il divieto si applica ai parti cesarei programmati e svolti senza necessità medica nelle cliniche private.

In aggiunta, le nuove modifiche specificano che le strutture che offrono servizi di parto naturale dovranno istituire reparti dedicati, con sale parto dotate di una superficie di almeno 16 metri quadrati e un accesso semplificato alle sale operatorie.

Una campagna politica pericolosa

Tale annuncio riguardante il ban sui parti cesarei in Turchia costituisce un tassello della massiccia campagna pro-life intentata dal Ministero della Salute turco: da tempo il Presidente Erdoğan è infatti intenzionato a promuovere i parti naturali e ad incentivare le donne a far figli per contrastare la tendenza mondiale di calo alla fertilità.

L’attuale governo ha risposto alle preoccupazioni circa il divieto nei confronti dei parti cesarei in Turchia presentando dei dati allarmanti: nel Paese il tasso di tagli cesarei è il più altro tra i Paesi OCSE, superando spesso il 15% dei parti complessivi raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Secondo i dati, in Turchia i cesarei sono aumentati del 30% nell’ultimo decennio (si tratterebbe di 61 parti su 100 eseguiti con taglio cesareo) mentre il tasso di fertilità ha raggiunto il minimo storico di 1,51 nel 2023.

Negli ultimi anni tali questioni hanno angosciato particolarmente la destra conservatrice turca tanto da diventare tra i punti chiave dei suoi programmi politici, seguendo una tendenza che ha invaso in primis il mondo occidentale: Erdoğan ha consacrato il 2025 come “anno della famiglia” esortando tutte le donne a fare almeno 3 figli e anche in passato non sono mancate sue dichiarazioni che assimilavano la pratica dei parti cesarei in Turchia a un “complotto volto a sterilizzare la popolazione femminile”.









Le reazioni della società civile

La visione dell’amministrazione Erdoğan ha subito trovato l’appoggio propagandistico da parte di alcuni membri della società civile, primo fra tutti il mondo del calcio: il 13 aprile durante la partita tra le squadre Sivasspor e Fenerbahçe alcuni giocatori hanno esposto uno striscione del Ministero della Salute con la scritta “La cosa normale è il parto naturale – il taglio cesareo non è naturale se non necessario per motivi medici”.

D’altra parte, le organizzazioni per la protezione dei diritti umani e le associazioni femministe hanno invece avuto delle reazioni molto sfavorevoli, venendo appoggiate dal principale partito d’opposizione CHP.

La deputata responsabile del Ministero della Giustizia Gökçe Gökçen ha precisato che gli uomini devono smetterla di decidere sui corpi delle donne mentre Aylin Nazlıaka, Presidente della sezione femminile del CHP, ha particolarmente criticato le politiche intentate dall’AKP e dal Ministero della Famiglia negli ultimi anni, dichiarando:

«Vietare i cesarei programmati ostacolerà seriamente la sicurezza e il controllo dei parti: non sono solo le libertà a essere compromesse ma anche le vite umane sono messe a rischio […] Invece di concentrarsi sulle priorità dei giovani, il governo dell’AKP li sta opprimendo attraverso norme e tradizioni sociali […] Il governo deve adottare misure per combattere la disoccupazione, garantire stabilità economica e affrontare efficacemente problemi sociali come la violenza piuttosto che perseguire una politica basata esclusivamente sui valori familiari tradizionali.»

Il Presidente Erdoğan ha però rincarato la dose sostenendo che il calo delle nascite sia un problema ben più urgente delle guerre e che le nuove disposizioni del Ministero della Salute non intendono in nessun modo essere offensive verso le donne.

Cosa comporterà ciò per le donne turche?

La decisione di vietare i parti cesarei in Turchia sembrerebbe dunque essere il primo passo di un disegno politico volto a limitare fortemente le scelte delle donne in merito ai loro diritti riproduttivi e ai loro corpi: così facendo, il governo turco sta praticamente rendendo il parto vaginale obbligatorio.

Questa non è l’unica legislazione fortemente controversa per le donne in Turchia: le coppie turche che cercano di ottenere assistenza riproduttiva da parte di terzi sono soggette a numerose limitazioni e anche lo stesso aborto, divenuto legale a partire dal 1983 entro la decima settimana, è stato più volte messo in discussione e sottoposto a varie restrizioni.

Il governo turco sta facendo leva su un tema divisivo (all’interno della stessa comunità scientifica infatti i medici non dispongono di una opinione unanime su quale tipologia di parto sia più sana e sicura) per raggiungere i propri scopi altamente misogini e alimentati dall’errata credenza che un tasso di natalità maggiore più rapida porti automaticamente a un’economia più florida, mettendo così fortemente a repentaglio i diritti riproduttivi.

Ogni giorno che passa molte delle società contemporanee stanno per assomigliare sempre di più alla Gilead immaginata da Margaret Atwood, dove sono gli uomini a decidere sui corpi delle donne e la scelta di non diventare madri non solo rende le donne “incomplete” ma diventa addirittura un atto “anti-patriottico”.

Sara Coico