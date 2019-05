Passanti scattano un selfie mentre un 50enne muore d’infarto

Passanti scattano un selfie mentre un 50enne, colto da infarto, è agonizzante in strada.

Una vicenda che ha dell’incredibile quella accaduta nel primo pomeriggio di ieri a Verona, dove un uomo, nei pressi della Riva San Lorenzo, è stato colto da quelli che poi sono stati appurati essere i primi sintomi di un infarto. Agonizzante e con dolori lancinanti, in attesa dei soccorsi, attorno alla vittima, poi deceduta, si è ritrovata una folla di curiosi che ha pensato bene di scattarsi un selfie, mentre l’uomo era in preda ai dolori. Secondo il racconto di alcuni testimoni, il 50enne avrebbe scavalcato un cancello per arrivare sulle scale che, dai muraglioni del ponte di Riva San Lorenzo, portano fino al livello del fiume. Ed è lì che, forse per via dello sforzo eccessivo, ha avuto un malore che gli è stato fatale.

I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno dovuto farsi largo tra un gruppo di passanti e turisti, giunti nei pressi delle scale del Ponte della Vittoria. I medici hanno provato, per più di un’ora, a rianimarlo, ma l’uomo non ce l’ha fatta: è morto sul posto. Passanti che scattano un selfie mentre accanto una persona lotta con la morte. Una foto che vale più di una vita umana ed un istante da immortalare per conservarne chissà quale strano, macabro ricordo.









I selfie estremi

La moda dei selfie, che sembra essere diventata pane quotidiano per i giovani, e non solo, porta con sé un bagaglio di rischi quando la scelta è quella di un selfie estremo. La ricerca dello scatto perfetto, dai binari del treno, ai tetti, al volante di un’auto in corsa: più è pericoloso, più è meritevole lo scatto. Una triste moda quella dei selfie estremi che miete vittime, soprattutto tra gli adolescenti, che affidano all’istante di una foto l’accettazione delle proprie debolezze, fintamente nascoste, nel mondo social.