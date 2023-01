Passatempi natalizi: tornano in voga i giochi di carte

Posted on

Dalla parte di chi lotta per essere riconosciuto, dell'essere umano e dei suoi diritti. Contribuisci a preservare la libera informazione.

Natale è una delle festività più amate e apprezzate dagli italiani, che spesso iniziano settimane prima a pensare al menù e ai regali, desiderosi di organizzare una festa piena di felicità.

Ma ciò che rende Natale così speciale non è solo il cibo e i pacchetti, ma la convivialità e la compagnia di amici e parenti. Il giorno di Natale è un giorno dove ci si riunisce, per mangiare, ma anche per stare insieme e magari intrattenersi con qualche gioco da tavolo.

Proprio nell’ambito dei giochi, tornano di moda i classici giochi di carte, che mai hanno perso il loro potere intrattenitivo.

Ecco quali sono i più giocati dell’anno.

Sette e mezzo

Talmente famoso che sono stati creati persino dei Gratta e Vinci ispirati a 7 e mezzo, l’obiettivo di questo gioco di carte è superare il punteggio fatto dal banco senza “sballare”.

All’inizio della partita viene deciso chi sarà il banco, ovvero il mazziere, che giocherà a turno contro tutti gli altri giocatori. Partendo da una singola carta, il primo giocatore inizierà a chiamarne altre in più o deciderà di fermarsi, con l’obiettivo di avvicinarsi il più possibile al valore di sette e mezzo, senza però eccedere, ovvero “sballare”.

Il mazziere ripete poi la stessa giocata con tutti gli altri e una volta completato il giro procederà a fare lui stesso il gioco, con l’obiettivo di superare il punteggio degli altri giocatori, senza andare oltre il sette e mezzo.

Briscola

La briscola è un altro gioco di carte popolare, soprattutto nelle festività. Si tratta di un gioco prendi carte, ovvero l’obiettivo è raccogliere da terra quelle con il punteggio più alto.

Viene stabilito dapprima il seme, girando la prima carta del mazzo, e questo decreterà la briscola. I giocatori metteranno sul tavolo una carta ciascuno, non necessariamente che rispetti la briscola o che segua l’ordine degli altri giocatori.

Chi alla fine del giro ha giocato la briscola di valore più alto (o, in assenza di briscole, la carta col valore più alto) si aggiudica la mano e prende tutte le carte che sono sul tavolo.

A fine partita verrà fatto il conto dei punti di cui siamo in possesso e in questo modo verrà decretato il vincitore.

Scopa

Gioco antichissimo, è diventato un must in Italia tanto da essere passato al digitale, e ad oggi è uno dei più amati su app.

La partita comincia con quattro carte sul tavolo e tre in mano a ciascun giocatore. A turno, questi devono giocare una carta e hanno possibilità di fare più azioni:

Se hanno in mano una carta di valore uguale a una di quelle sul tavolo deve prendere quella e mettere entrambe nel suo mazzo dei punti.

a una di quelle sul tavolo deve prendere quella e mettere entrambe nel suo mazzo dei punti. Se sul tavolo ci sono carte la cui somma fa il valore della propria carta è possibile prendere quelle.

è possibile prendere quelle. Se non si ha possibilità di prendere niente si deve lasciare la carta sul tavolo e questa si aggiungerà alle altre.

A fine partita verranno contati i punti accumulati nel proprio mazzo e vince chi ha totalizzato il punteggio più alto. La scopa offre punti aggiuntivi, e viene effettuata nell’istante in cui un giocatore riesce a prendere tutte le carte sul tavolo.

In conclusione

Natale è periodo di festa e convivialità, dove ci si riunisce con amici e parenti e spesso si propongono giochi da tavolo per rallegrare l’atmosfera.

I giochi di carte restano un must e sembrano essere tornati di moda. Tra questi, i più famosi, sicuramente sette e mezzo, briscola e scopa.

Stampa questo articolo