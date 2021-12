I pasti diurni possono ridurre i rischi per la salute legati al lavoro notturno

Pasti diurni e notturni

Un piccolo studio clinico supportato dal National Institutes of Health ha scoperto che mangiare durante la notte, come fanno molti turnisti, può aumentare i livelli di glucosio, mentre mangiare solo durante il giorno potrebbe prevenire i livelli più elevati di glucosio ora legati a una vita lavorativa notturna.

I risultati, hanno detto gli autori dello studio, potrebbero portare a nuovi interventi comportamentali. Questi sono volti a migliorare la salute dei lavoratori a turni che studi precedenti mostrano essere correlati ad aumentato rischio di diabete e malattie cardiache.

Lo studio

Il nuovo studio appare online sulla rivista Science Advances. È stato finanziato principalmente dal National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), parte del NIH.

Per lo studio, i ricercatori hanno arruolato 19 giovani partecipanti sani (sette donne e 12 uomini).









Dopo una routine di precondizionamento, i partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a un protocollo di laboratorio controllato di 14 giorni. Esso prevedeva condizioni di lavoro notturne simulate con uno dei due programmi di pasto. Un gruppo ha mangiato durante la notte per imitare un programma di pasti tipico tra i lavoratori notturni. Un gruppo ha mangiato durante il giorno.

I ricercatori hanno quindi valutato gli effetti di questi programmi di pasti sui loro ritmi circadiani interni. Questo è il processo interno che regola non solo il ciclo sonno-veglia, ma anche il ciclo di 24 ore di praticamente tutti gli aspetti delle funzioni corporee, incluso il metabolismo.

La scoperta sui pasti diurni?

I ricercatori hanno scoperto che mangiare di notte aumentava i livelli di glucosio – un fattore di rischio per il diabete – mentre limitare i pasti al giorno impediva questo effetto. In particolare, i livelli medi di glucosio per coloro che hanno mangiato di notte sono aumentati del 6,4% durante il lavoro notturno simulato, mentre coloro che hanno mangiato durante il giorno non hanno mostrato aumenti significativi.

Questo è il primo studio sugli esseri umani a dimostrare l’uso della tempistica dei pasti come contromisura contro gli effetti negativi combinati della ridotta tolleranza al glucosio e dell’allineamento interrotto dei ritmi circadiani derivanti dal lavoro notturno simulato.

I ricercatori hanno detto che i meccanismi alla base degli effetti osservati sono complessi. Credono che gli effetti del consumo notturno sui livelli di glucosio durante il lavoro notturno simulato siano causati da un disallineamento circadiano. Ciò corrisponde al mistiming tra l'”orologio” circadiano centrale (situato nell’ipotalamo del cervello) e il sonno / veglia comportamentale, luce / buio e cicli di digiuno / alimentazione. Il lavoro suggerisce inoltre che gli effetti benefici del mangiare durante il giorno sui livelli di glucosio durante il lavoro notturno simulato possono essere guidati da un migliore allineamento tra questi “orologi” centrali e periferici.

Conclusioni

Per tradurre questi risultati in interventi pratici ed efficaci sui tempi dei pasti, i ricercatori hanno affermato che sono necessari ulteriori studi.

Agostino Fernicola

