Path of Exile si conferma ormai da anni uno dei migliori giochi free-to-play sulla piazza. Non solo perché ha dimostrato che questo modello può avere successo senza affidarsi ad un sistema di microtransazioni aggressivo, ma anche perché continua a rilasciare espansioni e contenuti extra completamente gratuiti con una costanza invidiabile. Niente male per un gioco che, se consideriamo la fase di alpha come punto di partenza, ha quasi otto anni di vita alle sue spalle.

Path of Exile nasce infatti nel 2006, quando alcuni giovani programmatori decidono di creare un action rpg che colmasse il vuoto lasciato da Diablo 2. Saranno poi l’alpha del 2010 e la beta dal 2011 al 2013 a porre le basi per uno dei free-to-play più giocati su Steam.

Così è nata Grinding Gear Games, casa di sviluppo indie neozelandese capace di sfidare a testa alta il colosso Blizzard. Forte di un game design caratterizzato da una profondità impareggiabile oltre che dall’immancabile loot, Path of Exile è riuscito infatti ad offrire un’esperienza action rpg completamente personalizzabile, per molti versi superiore all’esageratamente semplicistico Diablo 3.

Un successo a cui ha contribuito anche la scelta di un modello free-to-play in cui nessun acquisto è indispensabile, ma alcuni possono essere molto utili. Da una parte skin per chi vuole un personaggio più esteticamente interessante, dall’altra tab addizionali per poter conservare una quantità maggiore di oggetti.

Ma il vero punto di forza di Path of Exile è la sua capacità di reinventarsi costantemente. Un’evoluzione continua dovuta non solo alla frequenza con cui gli sviluppatori bilanciano il gioco limitando le strategie considerate troppo forti e rafforzando quelle meno utilizzate, ma anche all’aggiunta di nuovi contenuti per le “challenge leagues“, eventi trimestrali in cui tutti i giocatori ripartono da zero.









In cosa consiste la Bestiary League…

Il più recente in questa serie di eventi è la “Bestiary League”, annunciata lo scorso giovedì e il cui lancio ufficiale avverrà il 2 marzo. In questa vera e propria espansione, i giocatori avranno la possibilità, durante l’esplorazione, di catturare alcune tipologie specifiche di mostri.

Se i mostri sono stati sufficientemente indeboliti, saranno spediti direttamente alla “menagerie”. In questa sorta di zoo personale, sarà possibile, in seguito, sacrificarli in cambio di nuove opzioni di crafting. Non sarà così semplice, però, perché il sacrificio richiede scontrarsi nuovamente contro i mostri catturati, che possono riguadagnarsi la loro libertà in caso di vittoria.

Sebbene sia possibile catturare qualsiasi mostro, sarà preferibile concentrare i propri sforzi sulle versioni rare, dotate implicitamente di mod più interessanti per il crafting. Inoltre, nella Bestiary League saranno introdotte versioni leggendarie dei mostri catturabili, più forti del normale e dotate di skill mai viste prima.

Infine, ad un livello particolarmente avanzato, sarà possibile accedere a delle boss fight chiamate “spirit beasts”. In queste sfide di end game, sarà il giocatore a decidere se sconfiggere questi boss o catturarli per craftare i propri oggetti in modi del tutto unici. Questi boss sono anche i primi nemici da cui, in Path of Exile, sarà possibile ottenere dei set. Tipicamente, negli action rpg, i set rappresentano degli equipaggiamenti che funzionano al meglio solo quando vengono usati tutti insieme.

Un tipo di design difficile da bilanciare, tanto che Grinding Gear Games aveva più volte dichiarato di non volerne implementare. Il rischio è sempre quello di forzare i giocatori a usare tutti questi oggetti insieme, a discapito delle altre opzioni. Secondo quanto dichiarato, però, pare che in fase di sviluppo siano riusciti a rendere questi set forti senza doverne usare per forza tutte le parti.

… e tutto il resto dei contenuti extra.

Se tutto questo non fosse sufficiente a far ritornare la maggior parte dei giocatori, come accade per ogni league, la patch 3.2.0 conterrà anche tre nuove skill, ventinove nuovi oggetti unique e un completo rework di tutte le “ascendancy”.

Le ascendancy rappresentano delle classi di prestigio tramite le quali è possibile scegliere una specializzazione per il proprio personaggio. Tuttavia, a due anni dalla loro introduzione, sono state aggiunte talmente tante altre opzioni che la specialità di molte di queste classi è ormai replicabile tramite skills e oggetti unique.

Come se non bastasse, in un environment altamente competitivo, i giocatori sanno ormai con chiarezza quali sono le ascendancy più forti, tanto che delle 19 esistenti meno di una decina sono utilizzate dalla maggior parte della community.

Con questa patch, Grinding Gear Games ha deciso di ristabilire il ruolo delle ascendancy con un rework generale. A partire dalla patch 3.2.0, in concomitanza con l’inizio della Bestiary League, ogni ascendancy offrirà una meccanica particolare che non sarà replicabile in nessun altro modo.

Anche l’aggiunta di tre nuove skill non è da sottovalutare. Soprattutto se si considera che Path of Exile offre già ai giocatori oltre 150 skill tra cui scegliere, modificabili ulteriormente con le “support gems” (un sistema simile al “materia system” di Final Fantasy 7).

Infine, come in ogni espansione, l’aggiunta di ventinove unique promette di creare ulteriore varietà e nuove build da sperimentare. Ancora più importante l’introduzione di trenta nuovi “fated uniques”, cioè versioni potenziate di oggetti unique di basso livello che di solito vengono ignorati nell’end game.

Che dire di più? Tutte le espansioni di Path of Exile portano una mole di contenuto addizionale degno di nota, ma questa Bestiary League sembra davvero un’aggiunta sostanziosa. Un sistema che, se implementato nel modo giusto, potrebbe essere conservato anche per le league future, come annunciato per la quasi conclusa Abyss League. Insomma, per chi non lo avesse ancora provato, il 2 marzo potrebbe essere il giorno ideale per iniziare a esplorare il mondo di Wraeclast!

Roberto Maselli