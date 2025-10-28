In Camerun il tempo sembra essersi fermato. Mentre il resto del mondo cambia, il Paese africano resta ancorato a un potere che dura da oltre quarant’anni: quello di Paul Biya, 92 anni, presidente dal 1982 e appena rieletto per l’ottavo mandato consecutivo. La sua vittoria, proclamata dal Consiglio costituzionale, non ha sorpreso nessuno ma ha scatenato nuove ondate di proteste e violenze.

Dietro la rielezione del capo di Stato più anziano del pianeta si cela una realtà politica fragile, dove la democrazia è spesso ridotta a un rituale formale e la voce dell’opposizione viene soffocata dalla repressione. Le manifestazioni, represse nel sangue, sono solo l’ultimo capitolo di una lunga storia di potere immutabile, disuguaglianze e speranze tradite.

In un Paese in cui metà della popolazione ha meno di vent’anni e non ha mai conosciuto un altro presidente, la domanda che aleggia tra le strade di Douala e Yaoundé è sempre la stessa: quanto può resistere un popolo senza futuro di fronte a un potere che non cambia mai?

La vittoria annunciata di un leader senza fine

Il Camerun ha nuovamente confermato il suo presidente di sempre. Paul Biya, 92 anni e al potere dal 1982, ha ottenuto il suo ottavo mandato consecutivo, con il 53,66 per cento dei voti secondo i risultati ufficiali proclamati dal Consiglio costituzionale. Un esito che pochi mettevano in dubbio e che conferma la straordinaria longevità politica di un capo di Stato ormai simbolo di un potere statico e concentrato.

Dietro le cifre ufficiali, tuttavia, si nasconde un Paese in ebollizione, dove l’aria di contestazione è tornata a farsi sentire con forza, soprattutto dopo le proteste scoppiate nelle principali città e represse con violenza dalle forze di sicurezza.

Le proteste e il sangue versato nelle strade

La capitale economica Douala è stata teatro dei disordini più gravi. Nonostante il divieto di assembramento imposto dal governo, centinaia di sostenitori dell’opposizione sono scesi in piazza per denunciare quello che considerano un voto truccato. Le forze di sicurezza hanno risposto con gas lacrimogeni, cannoni ad acqua e, secondo testimonianze raccolte sul posto, anche proiettili veri. Almeno quattro persone hanno perso la vita durante gli scontri del 26 ottobre, mentre altre due sarebbero morte a Garoua, città natale del principale sfidante di Biya.

Samuel Dieudonné Diboua, governatore della regione del Litorale, ha sostenuto che “i manifestanti hanno attaccato la polizia”, ma le versioni dei testimoni raccontano di una repressione sproporzionata e di una tensione che cresce di ora in ora.

L’opposizione di Tchiroma: tra rabbia e speranza

A guidare la protesta è Issa Tchiroma Bakary, 79 anni, ex ministro del governo e ora leader dell’opposizione. Secondo i dati ufficiali, avrebbe ottenuto il 35,19 per cento dei voti, ma lui rivendica una vittoria schiacciante, sostenendo di aver superato Paul Biya con oltre il 54 per cento. “Non chiamiamola elezione: è stata una farsa”, ha dichiarato ai giornalisti.

Il suo appello alla mobilitazione pacifica ha trovato eco tra una popolazione stremata dalla povertà e dal disincanto politico. Sui social media, Tchiroma ha promesso di pubblicare i risultati “veri”, regione per regione, invitando i camerunesi a “scendere in piazza come un solo uomo per la verità delle urne”.







Un popolo giovane governato da un uomo solo

Oltre metà della popolazione del Camerun ha meno di vent’anni. La maggior parte di questi giovani non ha conosciuto altri presidenti se non Paul Biya. È una generazione cresciuta in un Paese segnato da profonde disuguaglianze, dove il 40 per cento della popolazione vive sotto la soglia di povertà e la disoccupazione giovanile sfiora il 35 per cento.

In questo contesto, il carisma di Tchiroma ha rappresentato per molti una speranza di rinnovamento, ma la rigidità del sistema politico, l’assenza di un vero pluralismo e il controllo totale delle istituzioni da parte del presidente uscente rendono qualsiasi cambiamento quasi impossibile.

Paul Biya è il secondo presidente della storia del Camerun dopo Ahmadou Ahidjo, l’uomo che guidò il Paese all’indipendenza dalla Francia nel 1960. Da allora, Paul Biya ha consolidato un regime incentrato sulla lealtà personale, sulla gestione clientelare del potere e sulla repressione di ogni opposizione, politica o armata.

Negli ultimi anni ha dovuto affrontare anche la rivolta separatista nelle regioni anglofone, esplosa nel 2016 e tuttora irrisolta. Le accuse di violazioni dei diritti umani da parte delle forze governative si sono moltiplicate, ma la comunità internazionale ha mantenuto un atteggiamento prudente, consapevole del ruolo strategico del Camerun nella stabilità regionale.

Un’elezione senza suspense

Le elezioni del 12 ottobre in Camerun si sono svolte in un clima di apparente competizione ma di sostanziale prevedibilità. Dodici candidati si sono presentati alle urne, ma solo due hanno davvero catalizzato l’attenzione. I risultati finali, annunciati due settimane dopo, hanno semplicemente confermato ciò che molti consideravano inevitabile: la continuità di un potere che non conosce alternanza.

Dalle prime ore del 27 ottobre, la capitale Yaoundé è stata presidiata da pattuglie miste di polizia e gendarmeria, con veicoli blindati schierati nei punti strategici. Segno di un governo che teme la protesta più di ogni altra cosa.

“Il popolo camerunese non accetterà mai la falsificazione del voto”, ha dichiarato Tchiroma in un videomessaggio, promettendo una “resistenza pacifica” contro quella che definisce la “dittatura del silenzio”.

Ma la paura resta alta. I manifestanti rischiano arresti e violenze, mentre i media indipendenti faticano a raccontare la crisi. Nonostante tutto, una parte della società civile continua a chiedere trasparenza, libertà e giustizia. In un Paese in cui la politica è diventata sinonimo di immobilismo, anche un piccolo gesto di opposizione appare come un atto di coraggio.

Il trionfo di Paul Biya non racconta una vittoria democratica, ma l’incapacità di un sistema di rinnovarsi. Il Camerun, ancorato al suo passato, rischia di restare intrappolato nel ciclo eterno del potere. E mentre un’intera generazione cresce senza mai aver conosciuto un’alternanza politica, la domanda resta sospesa: quanto può durare un Paese governato da un solo uomo per più di quarant’anni?

Lucrezia Agliani