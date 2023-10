Il deputato conservatore britannico Paul Bristow licenziato per aver chiesto la fine dei combattimenti a Gaza

Paul Bristow licenziato dal suo ruolo di assistente ministeriale per aver chiesto di cessare il fuoco nel conflitto tra Israele e Gaza, sfidando apertamente il Primo Ministro Rishi Sunak.

Nel mondo della politica britannica, la ribellione a volte ha un prezzo molto alto. Lo ha scoperto Paul Bristow, un deputato conservatore britannico che è stato recentemente licenziato dal suo ruolo di assistente ministeriale dopo essersi distanziato dal governo sulla questione del conflitto tra Israele e Gaza.

Bristow, che aveva ricoperto la carica di segretario privato parlamentare presso il Dipartimento per la scienza, l’innovazione e la tecnologia, ha sfidato apertamente il primo ministro Rishi Sunak, esortandolo a sostenere un “cessate il fuoco” tra Israele e Gaza. La sua audacia è stata espressa in una lettera di due pagine indirizzata a Sunak, pubblicata successivamente sui social media.

Nella sua lettera, Bristow ha sollevato una questione di importanza fondamentale: il destino dei palestinesi innocenti. Ha affermato con forza che non dovrebbero subire punizioni collettive per i crimini di Hamas e che è giunto il momento di porre fine a questo conflitto sanguinoso. Le sue parole hanno attirato l’attenzione e l’approvazione di molti, ma allo stesso tempo gli sono costate la sua posizione all’interno del governo.

Il Partito Laburista non è stato immune da controversie. Anche uno dei suoi membri, Andy McDonald, è stato sospeso per aver pronunciato la controversa frase “dal fiume al mare” durante i suoi commenti. Queste parole sono state giudicate profondamente offensive, specialmente in un periodo in cui si è assistito a un aumento dell’antisemitismo che ha gettato una ombra di paura sulla comunità ebraica britannica. Il partito laburista ha immediatamente sospeso McDonald in attesa di un’indagine.

La questione del conflitto israelo-palestinese ha scosso profondamente il mondo politico britannico. La posizione ufficiale del governo britannico è stata quella di sostenere “pause umanitarie” per consentire l’invio di aiuti a Gaza e la partenza dei cittadini con doppia nazionalità. L’inquilino del “Numero 10” ha sottolineato costantemente che un “cessate il fuoco” andrebbe solo a beneficiare di Hamas, una prospettiva condivisa da alcuni membri del Partito Laburista.

I parlamentari che ricoprono il ruolo di PPS (Parliamentary Private Secretary) sono considerati membri junior del governo, anche se tecnicamente non sono remunerati direttamente. Devono comunque mantenere coerenza con la linea politica del governo. La decisione di chiedere a Bristow di lasciare il suo incarico è stata giustificata da un portavoce di Downing Street come una risposta a commenti non in linea con i principi di responsabilità collettiva.

Bristow, sebbene con rammarico, ha accettato la decisione del Primo Ministro. Questo gli ha permesso di tornare alla vita politica di base e affrontare apertamente una questione che sta a cuore a molti dei suoi elettori.

Ma il caso di Bristow non è isolato. Anche il leader laburista, Sir Keir Starmer, ha dovuto affrontare l’opposizione alla sua posizione sulla Palestina. La sua richiesta di una “pausa umanitaria” per consentire l’ingresso di acqua e altri approvvigionamenti nell’enclave palestinese ha provocato dissenso all’interno del suo stesso partito. Diverse figure di spicco laburiste hanno chiesto un cessate il fuoco permanente, arrivando a minacciare dimissioni in un momento in cui il partito sembra essere spaccato su questo importante problema.

Il dibattito sulla questione israelo-palestinese continua a dividere il Regno Unito, con posizioni fortemente contrastanti e un crescente bisogno di risolvere una situazione che ha causato sofferenze incommensurabili da entrambe le parti.

Mentre la politica britannica si confronta con questa controversia, il Primo Ministro Rishi Sunak ha presieduto una riunione del comitato di emergenza “Cobra” per discutere la risposta del Regno Unito al conflitto. La riunione ha affrontato scenari di disordini civili e terrorismo, con la richiesta di esercitazioni per garantire la sicurezza del paese.

Inoltre, Sunak ha chiesto a tutti i dipartimenti di Whitehall di rivedere il loro coinvolgimento con gruppi esterni per garantire che nessuna risorsa venga destinata a individui o organizzazioni che possano esprimere simpatia per l’attività terroristica. Fino ad ora, non sono state riscontrate attività di questo tipo, secondo fonti interne al governo.

Nel contesto internazionale, James Cleverly, ministro degli Esteri, si è recato negli Emirati Arabi Uniti per un incontro con il suo omologo Abdullah bin Zayed Al Nahyan. L’incontro aveva l’obiettivo di discutere la prevenzione dell’escalation regionale e la garanzia di pause umanitarie, un segno che fa pensare solo in superficie che il Regno Unito sti cercando di contribuire a una soluzione pacifica in Medio Oriente.

Mentre la politica britannica continua a navigare le acque agitate del conflitto israelo-palestinese, resta da vedere come si evolveranno le posizioni e quali impatti avranno sulle dinamiche politiche del Regno Unito.