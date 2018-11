Paul Klee protagonista al MUDEC di Milano

In un periodo di grande mostre come questo a Milano, il MUDEC (Museo delle Culture) farà la sua parte. La carta da giocare è quella di Paul Klee (1879-1940), con un’esposizione curata da Michele Dantini e Raffaelle Resch.

La mostra ha come obiettivo quello di mostrate l’artista sotto la lente del primitivismo, l’amore per l’arte barbarica, la forma semplice e la campitura uniforme, le rune celtiche, i geroglifici egizi.

Come specificato dal museo stesso:

Klee è un grande conoscitore della storia dell’arte occidentale in tutta la sua ampiezza e varietà. Pressoché in ogni momento della sua attività istituisce rapporti nuovi e inattesi con questa o quella componente della tradizione e si nutre di memorie figurative, in modo non nostalgico. Per necessità insieme storica e di temperamento, l’omaggio si intreccia in lui intimamente alla parodia. (…)

Klee viene quindi presentato sia attraverso le sue opere astratte e policrome, conosciute e amate dal grande pubblico, sia attraverso i suoi meno noti lavori caricaturali; al tempo stesso, puntuali ricerche sulle fonti, sui repertori iconografici e formali e sui documenti testuali danno conto della complessità del sostrato culturale dell’artista, della vastità della sua produzione e dell’ampiezza delle tecniche da lui utilizzate.