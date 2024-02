In una svolta inaspettata della sua carriera, Paul Pogba, stella della Juventus, ha ricevuto una pesante sanzione di 4 anni da Nado Italia per violazione delle normative anti-doping. Una decisione che getta un’ombra cupa sulla sua reputazione e mette a rischio il suo futuro nel calcio professionistico.

Il calciatore francese aveva scelto la Juventus come rifugio dopo un periodo difficile al Manchester United, sperando di rilanciare la sua carriera e ritrovare il successo sul campo. Tuttavia, le speranze di Pogba sono state infrante con l’annuncio della squalifica, notificata stamattina al club torinese.

La Juventus, a sua volta, ha manifestato l’intenzione di procedere alla risoluzione del contratto con il giocatore. Questo brusco cambio di rotta dimostra la serietà della situazione e l’impatto devastante della decisione presa da Nado Italia.

Il comunicato ufficiale del Nado Italia ha rivelato che Pogba è stato trovato colpevole di aver violato le regole anti-doping durante un controllo effettuato nel corso della sua permanenza alla Juventus. La notizia è stata accolta con incredulità dai tifosi e dagli appassionati di calcio in tutto il mondo, considerando la reputazione di Pogba e il suo status di giocatore di alto livello.

La parole di Pogba sono state le seguenti:

«Sono stato informato oggi della decisione del Tribunale Nazionale Antidoping e ritengo che il verdetto non sia corretto. Sono triste, scioccato e affranto dal fatto che tutto ciò che ho costruito nella mia carriera da giocatore professionista mi sia stato portato via. Quando sarò libero da restrizioni legali l’intera storia diventerà chiara, ma non ho mai consapevolmente o deliberatamente assunto integratori che violano le norme antidoping. Come atleta professionista non farei mai nulla per migliorare le mie prestazioni utilizzando sostanze vietate e non ho mai mancato di rispetto o imbrogliato gli altri atleti e sostenitori di nessuna delle squadre con cui ho giocato o contro. In conseguenza della decisione annunciata oggi, presenterò ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport».