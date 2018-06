I dispositivi di realtà virtuale possono essere utilizzati per aiutare a distrarre i bambini dalla paura, dall’ansia e dal dolore di un’iniezione.

La fobia dell’ago è una delle paure più comuni tra i bambini che ricevono vaccini e sono esposti agli aghi in numerose occasioni durante l’infanzia. Ciò causa a molti bambini paura, ansia e dolore. In alcuni casi, la fobia e l’ansia da ago possono persino indurre i genitori a ritardare le visite programmate con il medico.

Un pediatra ha messo a punto una soluzione innovativa per distrarre i bambini dalla paura, dall’ansia e dal dolore usando una cuffia per la realtà virtuale. È il primo a condurre uno studio pilota, pubblicato sulla rivista Pain Management, utilizzando questa tecnica in ambito pediatrico.

La realtà è dolorosa? Entriamo tutti in Matrix!

Chad Rudnick della Florida Atlantic University negli Stati Uniti ha avuto l’idea per lo studio da un paziente di 8 anni che è venuto nel suo ufficio con una cuffia per la realtà virtuale. Il bambino si mise gli occhiali sulla testa mentre Rudnick procedeva a fargli un’iniezione. Con gran sorpresa di Rudnick, il bambino non sussultò nemmeno.

Ha detto Rudnick:

“È stato allora che la lampadina si è accesa nella mia testa e mi ha fatto pensare se questo risultato fosse solo un incidente occasionale o se avrebbe funzionato di nuovo.”

Le ricerche precedenti hanno teorizzato che gli esseri umani hanno una limitata capacità di attenzione. Quindi se una persona sta percependo un altro stimolo diverso dallo stimolo nocivo, ella percepirà lo stimolo doloroso come meno grave.

Ad oggi, nessuno studio ha mai esaminato le potenzialità della realtà virtuale durante le vaccinazioni pediatriche. Quindi Rudnick ha deciso di mettere alla prova la sua teoria.









Distrazione per la mente

L’obiettivo dello studio era di testare la fattibilità, l’efficienza e l’utilità dell’uso di cuffie per realtà virtuale come mezzo per ridurre la paura e il dolore associati alle vaccinazioni nei pazienti pediatrici. Lo studio si è concentrato sulla paura e sul dolore, sia anticipati che effettivi.

Per lo studio, Rudnick ha utilizzato una cuffia per realtà virtuale 3D e un’app per smartphone che è stata inserita negli occhiali. Così si poteva dare ai bambini la scelta di una corsa sulle montagne russe, un giro in elicottero o un giro in mongolfiera.

Una volta installata la cuffia per la realtà virtuale, Rudnick ha somministrato una singola iniezione e ha tenuto l’auricolare attivo fino a 30 secondi dopo l’immunizzazione. I partecipanti allo studio di età compresa tra 6 e 17 anni hanno completato un pre e post-questionario per valutare la paura. Anche genitori o tutori hanno compilato un questionario per valutare la percezione genitoriale della paura e del dolore usando le stesse scale.

Una procedura efficace

I risultati dello studio hanno mostrato che il dolore anticipato e il dolore reale sono stati ridotti nel 94,1 per cento nei soggetti di studio pediatrici. Inoltre, il 94,1 per cento dei soggetti ha riferito che vorrebbero utilizzare nuovamente le cuffie per la realtà virtuale per la successiva immunizzazione.

I genitori dei soggetti dello studio hanno anche riferito una minore percezione del dolore e della paura nei loro figli in seguito all’uso di cuffie per la realtà virtuale.

Roberto Bovolenta