La Pedemontana Veneta, un’opera infrastrutturale che ha rappresentato per anni un simbolo dell’ambizione della Regione Veneto di modernizzare il proprio sistema autostradale, si trova ora al centro di un acceso dibattito a causa dei numeri in forte disavanzo registrati nei primi nove mesi del 2024. Questo tratto autostradale, fortemente voluto dalla giunta regionale di Luca Zaia, sta infatti mettendo in evidenza difficoltà finanziarie preoccupanti.

Secondo i dati forniti dai responsabili del progetto, tra marzo e novembre 2024, le entrate derivanti dai pedaggi, raccolti da automobilisti e camionisti, hanno totalizzato circa 93,5 milioni di euro. Tuttavia, il contrasto con i costi per il mantenimento e la gestione dell’infrastruttura è evidente. La Regione ha infatti dovuto corrispondere ben 140,8 milioni di euro alla società Sis (Società Infrastrutture Sviluppo), responsabile della costruzione e della gestione dell’opera. Questo pagamento è stato effettuato come parte del canone di disponibilità che la Regione ha concordato con la Sis per garantire il finanziamento del progetto.

Le cause della difficoltà economica

Questo disavanzo, pari a ben 47 milioni di euro, ha suscitato interrogativi non solo sull’efficacia dell’investimento pubblico in un’opera che avrebbe dovuto servire da volano per l’economia regionale, ma anche sulla sostenibilità di un progetto che sembra sempre più lontano dall’autosufficienza finanziaria. Seppur l’infrastruttura fosse destinata a rispondere a esigenze di traffico importanti, con un potenziale significativo in termini di collegamenti tra le province del Veneto e le regioni limitrofe, la realtà dei numeri è molto diversa.

La principale difficoltà è legata agli incassi dai pedaggi, che purtroppo non sono stati sufficienti a coprire i costi operativi e gli oneri contrattuali. Il traffico sulla Pedemontana Veneta non ha ancora raggiunto i livelli previsti, e le stime di crescita economica a cui si era sperato non si sono materializzate come ci si aspettava. Ciò ha reso impossibile raggiungere il punto di pareggio, con il rischio che l’intera operazione possa trasformarsi in un gravoso onere finanziario per la Regione e per i cittadini veneti.

Le aspettative e le promesse non mantenute

Nel corso degli anni, la Pedemontana Veneta è stata presentata come una delle infrastrutture più cruciali per il futuro economico della regione, una “grande arteria” in grado di ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la competitività economica. Inoltre, la sua realizzazione avrebbe dovuto agevolare il trasporto delle merci e alleggerire il traffico sulle strade locali, apportando benefici sia per gli automobilisti che per il sistema logistico regionale.

Ciononostante, le previsioni iniziali sono state via via rivedute al ribasso. Il progetto ha subito numerosi rallentamenti, tra cui difficoltà amministrative, problemi legati all’esproprio dei terreni e ritardi nei lavori. L’infrastruttura, che avrebbe dovuto essere completata in tempi più rapidi, ha visto un lungo periodo di attesa, creando frustrazione tra i cittadini e i comitati locali. Eppure, le aspettative economiche erano rimaste alte, con il presupposto che l’autostrada avrebbe generato una forte domanda di traffico e, di conseguenza, ricavi adeguati. Le cifre recenti, però, suggeriscono una realtà ben diversa.







Soluzioni possibili per la Regione

La giunta regionale guidata da Luca Zaia ha sempre sostenuto la bontà del progetto, enfatizzando gli effetti positivi che avrebbe avuto sulla mobilità, sull’ambiente e sull’economia. Tuttavia, con il disavanzo attuale, il rischio che la Pedemontana Veneta diventi un onere finanziario insostenibile è concreto. Come può la Regione sostenere un progetto così costoso senza un ritorno economico immediato e duraturo? Quali azioni sono necessarie per risolvere questa situazione critica?

Uno degli interventi possibili potrebbe riguardare una rinegoziazione dei termini del contratto con la Sis, che prevede il pagamento di canoni di disponibilità molto elevati, indipendentemente dal numero di veicoli che percorrono la strada. Una riduzione di tali canoni potrebbe alleggerire la pressione finanziaria sulla Regione. Un’altra opzione potrebbe essere un’analisi più approfondita del modello di gestione, per cercare di ottimizzare i costi e aumentare l’efficienza operativa.

Un altro aspetto cruciale riguarda la promozione dell’uso della Pedemontana, cercando di attrarre un volume maggiore di traffico, non solo in termini di veicoli privati ma anche di trasporto merci. Una campagna pubblicitaria mirata potrebbe sensibilizzare i cittadini sulla convenienza di percorrere questa nuova arteria, incentivando un maggiore utilizzo.

Un equilibrio difficile tra pubblico e privato

Il modello pubblico-privato su cui si fonda la Pedemontana Veneta è sempre stato al centro di dibattiti. Mentre alcuni sostengono che la presenza di un partner privato abbia portato a maggiore efficienza e velocità nell’esecuzione dei lavori, altri ritengono che le condizioni contrattuali siano sbilanciate a favore del soggetto privato, con un impatto negativo sui conti pubblici.

Il pagamento del canone di disponibilità, che è un pagamento fisso che la Regione deve versare a prescindere dal traffico, è una delle principali cause del disavanzo. Sebbene questa struttura contrattuale sia stata progettata per garantire una certa stabilità finanziaria alla Sis, sta risultando una zavorra per la Regione, costringendo le amministrazioni locali a fare i conti con un impatto negativo sui bilanci pubblici.

Il futuro della Pedemontana Veneta

Il futuro della Pedemontana Veneta dipenderà da come la Regione saprà affrontare questa crisi finanziaria. Un possibile scenario di soluzione potrebbe consistere nella ristrutturazione della rete autostradale regionale, in modo che la Pedemontana diventi parte di un sistema più ampio, migliorando l’integrazione con altre infrastrutture esistenti e ottimizzando i costi di gestione complessivi.